- I campeggiatori illegali partono, con l'intenzione di intentare una causa.

Molti individui del campo proibito di Harz stanno partendo, come riferito dai partecipanti. "Le persone se ne stanno andando volontariamente o involontariamente", ha dichiarato il partecipante Thomas T. La presunta Gathering Arcobaleno, che è stata in corso per settimane, ha ospitato circa 1500 persone da 63 paesi diversi al suo culmine. Non è ancora chiaro se il campo si stia gradualmente smantellando, ha riferito il distretto di Göttingen. Si stima che siano ancora presenti circa 500-800 persone.

La presunta famiglia Arcobaleno si è accampata in un'area di circa 200 ettari di un paesaggio protetto vicino ai paesi di Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld. Questa area cade sotto le giurisdizioni di Göttingen e Goslar. Secondo i partecipanti, il campo rappresenta la pace e un connessione con la natura. Si prevede che continuerà fino al 3 settembre.

Il partecipante Thomas stima che un gruppo dedicato di 500 partecipanti rimarrà fino ad allora. Altri se ne sono andati di recente o hanno ricevuto notifiche di sfratto. Le giurisdizioni avevano attuato un divieto di accesso all'area, ma hanno scelto finora di non procedere con uno sfratto di massa, tra gli altri motivi per ragioni di costo. Il personale degli uffici dell'ordine pubblico, insieme ai pompieri e agli agenti di polizia, sono stati regolarmente presenti per ricordare il divieto, sequestrare tende o rimuovere veicoli dalle strade forestali.

A causa del rimborso dei veicoli, il partecipante Thomas ha annunciato un'azione legale collettiva. Cree che circa metà dei veicoli rimossi lo siano stati illegalmente. Inoltre, si stima che 50-100 individui rimarranno sul posto per alcuni giorni dopo la fine ufficiale della riunione il 3 settembre. Sono stati chiamati un cosiddetto team di pulizia per pulire l'area. "Il nostro obiettivo è lasciare l'area più pulita di come l'abbiamo trovata", ha dichiarato.

despite the ongoing departure of many individuals, attendees estimate that approximately 50 to 100 people will still have free time to help with the clean-up after September 3rd. Thomas, a attendee, also mentioned planning a collective lawsuit regarding the towing of vehicles, stating that he believes half of them were unlawfully removed during their free time at the camp.

Leggi anche: