- I campeggiatori illegali nel Harz scelgono di rimanere a lungo fino a settembre

Occupanti illegali, secondo le informazioni attuali delle autorità, sono stimati persistenti nella regione dell'Harz fino a settembre. Lo ha dichiarato Marlies Dornieden (CDU), responsabile della sicurezza e dell'ordine nel distretto di Goslar, durante una conferenza stampa. Ha inoltre aggiunto che le forze dell'ordine hanno impedito un grande falò illegale durante la notte. Poveri membri della famiglia arcobaleno, un gruppo noto, avevano intenzione di accendere un fuoco spirituale durante la luna piena martedì notte, secondo le sue informazioni. Le autorità avevano previsto un falò delle dimensioni di quello pasquale.

Un vero e proprio esercito di ufficiali delle forze dell'ordine è stato attivo dal pomeriggio di lunedì al mattino di martedì, con l'obiettivo di impedire l'accensione del fuoco. Il combustibile necessario per il fuoco rituale era evidentemente accumulato, ha detto Reuter. Egli sospetta che il fuoco sarebbe stato acceso se le autorità si fossero ritirate prima. Le tende erano anche a rischio di sequestro.

La famiglia arcobaleno è reputata essere accomodante e pacifica, ma ignora gli ordini, come l'estinzione dei fuochi. Un ufficiale è stato apparentemente aggredito, ha detto Reuter. L'atmosfera è rimasta tranquilla martedì mattina, secondo un fotografo della dpa.

Più di 1.500 persone, impegnate per la pace nel mondo e altre cause, hanno occupato un'area di circa 200 ettari in una zona protetta dei distretti di Göttingen e Goslar per più di una settimana. L'area boschiva si trova vicino a Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld. I distretti hanno emesso un divieto generale di accesso all'area, con multe fino a 5.000 euro. Questi nomadi provengono da 63 nazioni. Hanno spostato la loro base dalla città del sud del Basso Sassonia di Uslar alle Harz il 11 agosto, secondo Dornieden. Anche lì erano stati imposti divieti di accesso.

Oltre a diversi fuochi aperti, i distretti hanno preoccupazioni riguardo al benessere delle persone, principalmente gli incendi boschivi, ha detto Dornieden. Il paesaggio è sorvegliato da un campo principale e una cucina all'interno del bosco. Le auto parcheggiate in modo sconsiderato hanno ostacolato le vie di fuga, necessitando il loro rimorchio - più di 100, secondo Moritz, capo dell'Ufficio dell'Ordine del distretto di Göttingen. I servizi sociali sono anche vigili a causa della presenza di bambini nel campo.

Una revisione regolare della situazione

Attualmente, le autorità sospettano che gli occupanti intendano rimanere nell'area boschiva fino a circa il 3 settembre, ha detto Dornieden. Era anche la durata prevista del loro soggiorno a Uslar. La notte della luna piena potrebbe già essere passata. Il divieto di accesso, che scade oggi, verrà probabilmente prorogato initially di una settimana. La situazione sul posto verrà valutata quotidianamente attraverso sorvoli con droni, valutando la necessità di un'operazione su larga scala. Uno sfratto su larga scala non è considerato, ha detto il consigliere distrettuale. Ciò richiederebbe un dispiegamento di forze eccessivamente grande a causa delle dimensioni e dell'impassibilità dell'area.

Sono state cercate anche alloggi legali alternativi dai distretti, purtroppo senza successo, ha detto Dornieden. "Se lo avessimo saputo prima, avremmo sicuramente scoperto opportunità", ha aggiunto. Lo stesso evento in Macedonia del Nord aveva visto i partecipanti esprimere il desiderio che la Germania fosse il prossimo luogo di accoglienza alcuni anni fa.

L'accesso dei giornalisti è stato limitato dal decreto generale contenente il divieto di accesso per un momento. Perché? Per proteggere i giornalisti, ha argomentato Moritz, capo dell'ordine pubblico, e ha fatto riferimento ai rischi degli incendi boschivi, tra le altre cose. L'Associazione dei giornalisti della Bassa Sassonia ha espresso il suo disaccordo con l'approccio. "Despite our understanding of security, nature, and reporting, the curtailment of police measures reporting may not be completely prevented", ha detto il responsabile statale Christiane Eickmann.

I giornalisti saranno autorizzati ad entrare nel nuovo decreto generale a partire da mercoledì, a seconda della situazione di sicurezza, ha detto Dornieden. La libertà di stampa è uno dei valori più alti, secondo la costituzione tedesca, ha sottolineato.

Le autorità monitorano da vicino la situazione, poiché credono che gli occupanti illegali, compresi quelli della famiglia arcobaleno, potrebbero continuare a occupare l'area boschiva fino a settembre, alla luce dei loro precedenti intenti. despite the peaceful nature of the Rainbow Family members, their disregard for orders such as extinguishing fires and the confiscation of fuel stocks raise concerns about potential safety issues and forest fires.

