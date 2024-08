- I campeggiatori globali si riuniscono a Harz, con l'obiettivo comune: "La tranquillità è l'obiettivo"

Di notte, si riuniscono attorno a un falò per mangiare, ballare e socializzare, mentre durante il giorno nuotano nei laghi, cucinano o si dedicano a diverse attività: circa 1.500 individui, parte di ciò che viene chiamato la Famiglia Arcobaleno, stanno attualmente occupando la regione dell'Harz. Una settimana fa, hanno stabilito un campo non autorizzato in un'area boschiva. Cosa spinge queste persone e chi sono?

"Io voglio solo connettermi con la natura e apprezzarla", dice il partecipante Jo (38) - capelli lunghi, barba selvaggia - che ha pedalato fin qui da Francoforte. Aveva appena fatto un tuffo nudo nel lago dalle acque cristalline, evitando di usare shampoo per minimizzare l'inquinamento dell'acqua.

"Da quando siamo qui, il bosco è tornato in vita. Tutto sta sbocciando tre volte più vigorosamente con la vita al primo posto", spiega, descrivendo la sua esperienza al campo. Potrebbe spostarsi verso un altro evento Arcobaleno, aggiunge. Alcuni partecipanti lo fanno da anni.

Comunità Globale

"I raduni Arcobaleno si svolgono in tutto il mondo - nazionali più piccoli o internazionali più grandi", spiega il partecipante Samuel. Le date vengono condivise tra di loro senza annunci ufficiali.

Terapeuta e consulente aziendale, Samuel è recentemente tornato al campo. I nuovi campeggiatori arrivano regolarmente, mentre altri se ne vanno. Molti non rimangono per tutto il tempo. "Sono stato qui solo per due giorni", dice. "Indossavo un completo e cravatta - inconcepibile oggi".

Al campo centrale, incontra vecchie conoscenze da altri raduni Arcobaleno, salutandoli con un lungo abbraccio. L'atmosfera è pacifica, senza pressioni o fretta. I campeggiatori ballano insieme o si godono il sole, alcuni nudi, altri no. "La nudità è comune qui, ma non è il focus, e non ha nulla a che fare con la sessualità. Qui, tutti possono essere chi vogliono essere", spiega Samuel. Le persone dormono in tende o amache.

Origini negli USA

I raduni Arcobaleno sono nati negli Stati Uniti dai movimenti di Woodstock e del '68, con la cultura dei nativi americani che ha servito da ispirazione, spiega Samuel. Il primo evento globale si è svolto negli Stati Uniti nel 1972. Tra le regole base ci sono la musica elettronica non consentita e l'uso minimo di cellulari. Alcol e droga hanno un ruolo marginale. "La maggior parte delle persone qui vuole essere lucida e sfuggire alle proprie vite quotidiane".

Tutti contribuiscono come possono, dice Samuel. Ci sono medici e infermieri. Una cucina campo centrale prepara i pasti. Non c'è un turno di servizio. Vengono raccolte donazioni volontarie per il cibo portato in auto. Un partecipante controlla la qualità dell'acqua con un laboratorio mobile, che viene raccolta da una fonte in grandi taniche.

Problemi Legali

All'inizio della settimana, una retata che ha coinvolto centinaia di agenti di polizia ha portato al sequestro dei tubi dell'acqua potabile, al rimorchio di auto e all'estinzione dei fuochi. I distretti di Goslar e Göttingen, dove i campeggiatori hanno occupato un'area di 200 ettari di una zona di protezione del paesaggio, vedono la Famiglia Arcobaleno come un fastidio. Si preoccupano degli incendi boschivi e hanno imposto un divieto di accesso, rendendo il campo illegale.

Tuttavia, non è prevista una retata, tra gli altri motivi per i costi, ha detto il consigliere del distretto di Göttingen Marlies Dornieden (CDU) martedì. Il corpo dei vigili del fuoco vola regolarmente sull'area con i droni e annuncia il divieto di accesso attraverso altoparlanti.

"È come una piccola fuga per me", dice Yow da Israele, che in questo momento accende un fuoco in un forno della cucina centrale. Ha combattuto per quattro mesi nella guerra di Gaza. "Vogliamo solo la pace qui - quello è l'obiettivo finale".

A questi eventi, viene dimostrato uno stile di vita diverso, dice Carlos dall'Italia. Ha partecipato per la prima volta a un raduno Arcobaleno nel 2000. "Non abbiamo bisogno di così tante regole nella vita quotidiana se rispettiamo noi stessi e la natura".

Circa 1.500 persone da 63 paesi pianificano di rimanere fino a circa il 3 settembre, secondo i partecipanti. Successivamente, intendono pulire e lasciare l'area vicino alle città di Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld.

Ideologia della Vita

Tuttavia, continuano ad arrivare nuove persone. Come Theresa, che cammina verso il campo con la sua figlia di nove anni dopo il tramonto. "Non c'è posto dove mia figlia si sente più a casa", dice. Essere un "Arcobaleno" è una filosofia di vita per lei.

Raggiungendo la piazza centrale, viene calorosamente accolta dai suoi "fratelli e sorelle", come si chiamano i partecipanti. I nuovi arrivati spesso sentono un "Benvenuti a casa". Centinaia di partecipanti siedono in un grande cerchio attorno a un fuoco. La polizia consente il fuoco quella sera, "finché non diventa più grande".

Nemmeno un escursionista è infastidito dai campeggiatori illegali. "Producono meno rifiuti dei turisti giornalieri da Hannover o Braunschweig e puliscono", dice Thorsten da Goslar. "Queste persone qui non mi disturbano - vivi e lascia vivere".

