I camminatori derisi sperimentano la loro magia olimpica

Camminatori hanno vita difficile: Durante l'allenamento, spesso vengono derisi e derisi, ma ogni quattro anni, hanno il grande palcoscenico alle Olimpiadi. A Parigi, finalmente ricevono il riconoscimento che meritano.

Una delle cose più belle delle Olimpiadi è che ogni quattro anni porta alla ribalta sport che riscopriamo e poi dimentichiamo - solo per essere felici di rivederli quattro anni dopo. Impariamo nuovi mondi, eroi e drammi. Che si tratti di tiro a volo, che sembra una rivelazione di genere con fucili, o di arrampicata veloce, dove la leggenda iraniana Reza Alipour perde contro un 19enne, o di camminata, che può sembrare un po' strana.

Lo sport non ha vita facile, nonostante sia uno dei più antichi nei giochi moderni. È stato introdotto per gli uomini nel 1932 a Los Angeles, con le donne che si sono unite nel 1992 a Barcellona. Ma anche con la sua lunga storia, è facile prendersi gioco della camminata. Parte con il (ammettiamolo) divertente, curioso movimento dei fianchi: se lo si vede solo ogni quattro anni, può sembrare strano. È il risultato delle due regole d'oro: la gamba deve essere dritta al contatto con il terreno e un piede deve sempre essere a terra. Questo è controllato non da telecamere ad alta tecnologia, ma dall'occhio umano.

Questo lo distingue dalla corsa e rende l'intera disciplina complessa. Per evitare che degeneri in una marcia spezzacuori, entra in gioco il movimento dei fianchi, rendendolo distintivo. C'è anche un sistema di penalità complesso. Se un atleta viola una delle due regole, viene presentata una richiesta di squalifica. Nel corso di una gara, questi si sommano: prima, penalità di tempo, poi squalifica finale. Ma immaginate qualcuno che corre 35 chilometri e deve fare attenzione a come mette un piede davanti all'altro. Rende l'intera cosa estremamente complessa e richiede molta concentrazione.

Derisi e suonati

A ciò si aggiungono gli atleti che rendono questo sport amabile. Il campo di quest'anno racconta molte storie interessanti. C'è la cinese Yang Jiayu che si chiude l'ombelico per motivi culturali, si dice, preoccupata che il vento le causi problemi di stomaco. Oppure l'estroverso Ecuadoriano Brian Pintado, che ha vinto la prima medaglia d'oro di queste gare. Non vede la sua famiglia da quattro mesi. Porta sempre con sé una foto dei suoi due figli durante le gare. Oppure l'italiana Antonella Palmisano, che indossa sempre un fiore di feltro cucito dalla madre nei capelli, nei colori della nazione ospitante.

Ma è anche impressionante atleticamente: chiunque esperienza i camminatori dal vivo è sorpreso dalla velocità con cui si muovono. A volte 15 chilometri all'ora - è il mondo più veloce di un atleta amatoriale. Peccato che questi atleti ricevano raramente il riconoscimento che meritano per il loro impegno. Anche il tedesco top athlete Christopher Linke conosce il problema. Dopo il deludente 19° posto sui 20 chilometri, ha detto: "Siamo sempre così aperti, ma quando qualcuno dice di essere un camminatore, tutti devono ridere". Il 35enne soldato era praticamente mai a casa con la sua partner durante i preparativi per le Olimpiadi, trascorrendo la maggior parte dei suoi giorni in allenamenti ad alta quota - 200 su 259 giorni prima delle Olimpiadi.

Prima delle Olimpiadi, ha detto al "Tagesspiegel" di Berlino che viene costantemente deriso durante i suoi giri di allenamento intorno al lago Templiner See a casa a Brandeburgo. Ogni giorno, viene "suonato o deriso", ha riferito il 35enne. La quantità di odio, spesso omofobo, diretta verso gli atleti di vertice è difficile da credere. Un collega suo, Jonathan Hilbert, ha pubblicato un video in cui si confronta con un corridore medio. Il video è stato visto milioni di volte, ma alla fine hanno dovuto disabilitare i commenti. Hilbert è stato chiamato "frocio", ha detto Linke al giornale. "È triste", ha detto, "che debba giustificare di essere un camminatore in Germania".

Il problema del percorso

Nonostante ciò, è uno dei migliori nel suo campo. Alle sue quarte Olimpiadi e dopo due quinti posti, sperava finalmente in una medaglia a Parigi. Tuttavia, dopo la delusione nella gara individuale, non ci fu medaglia nemmeno nella nuova competizione mista sulla distanza della maratona. Con Saskia Feige, l'unica donna tedesca a livello mondiale, è riuscito a finire decimo. Il loro obiettivo era fare meglio del 14° posto che avevano ottenuto in precedenza ai Campionati del Mondo in Turchia.

Le gare a Parigi non sono state facili. Il chilometro di loop intorno al Trocadero, ai piedi della Torre Eiffel, era pittoresco per gli spettatori, ma non per i concorrenti. "La strada? È terrificante. Non potevo nemmeno guardare la Torre Eiffel perché dovevo continuare a guardare a terra per evitare di finire in buchi o crepe", ha detto Linke dopo la prima gara. Ha aggiunto: "Chiunque abbia pensato che una curva su ciottoli nella camminata fosse una buona idea non ha mai camminato in vita sua".

Tuttavia, i camminatori non possono lamentarsi di Parigi. La città era piena di attesa sportiva nei giorni precedenti alle Olimpiadi. I tifosi francesi erano particolarmente entusiasti, incitando i loro campioni. Alla finale di judo della squadra con la superstar Teddy Riner contro il Giappone, non era uncommon per un'intera intersezione fermarsi: tutti i televisori mostravano la stessa immagine, le persone si fermavano davanti ai caffè, le auto suonavano per i loro campioni.

Questa euforia si è diffusa anche ad altri sport. I biglietti per le gare di lunga distanza erano spesso molto economici o addirittura gratuiti - anche i podisti ne hanno beneficiato. Era il riconoscimento che avevano a lungo cercato. All'inizio della settimana, fino a 100.000 persone si affollavano lungo il percorso sin dalle prime ore del mattino per incitare gli uomini nella loro gara dei 20 chilometri. L'atmosfera sul percorso era "enorme", ha detto Linke dopo la sua prima gara. Nessuno suonava il clacson o rideva degli atleti. Anzi, il contrario.

I Giochi Olimpici del 2024 a Parigi rappresenteranno un'importante opportunità per i podisti di ricevere ancora più riconoscimento. La loro disciplina unica, con le sue complesse regole e penalità, sarà esposta su un palcoscenico globale. Durante i Giochi Olimpici del 2024, il mondo avrà la possibilità di vedere la dedizione e l'atleticità dei podisti come mai prima d'ora.

