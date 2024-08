I cambiamenti nella classifica della ricchezza portano il fondatore di Temu a diventare l'individuo più ricco della Cina.

Imprenditore tecnologico Colin Zheng, noto come Huang, è uno dei miliardari più potenti della Cina, ma mantiene un profilo basso nel pubblico. Non sorprende, considerando la posizione della Cina verso coloro che ostentano eccessivamente la loro ricchezza, il che può portare a improvvisi desaparevoli.

Molti conoscono l'app di shopping Temu, ma in pochi sanno chi l'ha creata: Colin Zheng, un miliardario cinese di 44 anni che guida una startup. Con una crescita enorme negli USA e in Europa, il successo di Temu ha rafforzato lo status di Huang, rendendolo la persona più ricca della Cina, secondo la classifica dei miliardari di Bloomberg, con un patrimonio stimato di 51,7 miliardi di dollari.

La maggior parte della ricchezza di Huang deriva dalla sua partecipazione del 25% in Pinduoduo (PDD), che include Temu. Grazie al successo dell'app, ha superato il tycoon delle acque minerali Zhong Shanshan, il cui patrimonio è di 47,4 miliardi di dollari, secondo i dati di Bloomberg. Il principale concorrente di Huang, Jack Ma, fondatore della piattaforma di shopping altrettanto famosa Alibaba, attualmente si classifica al quinto posto con 33,6 miliardi di dollari.

Colin Zheng, di umili origini, è cresciuto con genitori operai nella città portuale cinese di Hangzhou, ora nota come la Silicon Valley della Cina e sede del quartier generale di Alibaba. Come studente, Zheng ha eccelso in matematica e studi linguistici, frequentando una scuola linguistica di élite per imparare l'inglese. In seguito, ha studiato scienze informatiche all'Università del Wisconsin e ha adottato il nome anglosassone Colin.

Le prime imprese professionali di Zheng lo hanno portato a ovest, dove ha ottenuto un lavoro come ingegnere del software in una piccola startup di Silicon Valley (Google) dopo la laurea. Tornato in Cina, ha fondato le sue prime società nel 2007 e in seguito Pinduoduo nel 2015, posizionandola come piattaforma per agricoltori rurali piuttosto che per lo shopping di lusso nelle città cinesi principali.

Zheng ha fusionato i modelli di business dei giganti di internet della Cina Alibaba e Tencent - shopping e giochi - il che gli ha permesso di avventurarsi nel mercato occidentale, un'avventura che Alibaba aveva esitato ad abbracciare. Nel 2022, PDD ha lanciato Temu e ha attraversato il mercato occidentale con giochi scontati, ruote della fortuna e alimentazione digitale dei pesci.

La ricchezza di Zheng fluttua non solo con il prezzo delle azioni dell'app Temu, ma anche con gli umori del Partito Comunista, come la maggior parte dei miliardari cinesi di spicco. Senza il sostegno del PCC, il successo economico di questo livello è difficile da raggiungere per individui come Zheng nella Repubblica Popolare. La loro ricchezza e influenza sono troppo pubbliche e le loro società troppo influenti - rappresentando potenziali minacce per i leader a Pechino. Coloro che spingono troppo entusiasticamente i loro interessi economici, scendono nella classifica interna del partito o vengono rappresentati come emblemi di corruzione possono affrontare rappresaglie rapide da parte della sicurezza dello stato, spesso scomparendo senza processo, rappresentanza legale o procedura debita.

Dal suo insediamento al potere nel 2012, il presidente Xi Jinping ha smantellato numerosi politici, funzionari e miliardari attraverso campagne anticorruzione di alto profilo, spesso simili a spettacoli hollywoodiani. Ad esempio, Chang Xiaobing, CEO di China Telecom, Yim Fung, CEO di una grande intermediazione finanziaria, e Bao Fan, fondatore di China Renaissance Holdings, sono scomparsi senza lasciare traccia per settimane. Xiao Jianhua, CEO di Tomorrow Holdings, è stato rapito in pieno giorno in un lussuoso hotel di Hong Kong - su una sedia a rotelle, con una coperta sul viso. Xu Xiang, proprietario di un importante fondo di investimento, è stato rapito dalla sua auto. La polizia ha bloccato un ponte di 36 chilometri per l'arresto di Xu. Persino Meng Hongwei, capo di Interpol della Cina, è stato trattenuto durante una visita a casa e in seguito condannato a 13 anni per corruzione. In una nazione senza tribunali indipendenti, è difficile distinguere la verità dalla finzione.

Colin Zheng sembra aver imparato dalla vicenda di un certo incidente nel suo settore: dopo la pubblica critica di Jack Ma alle politiche del settore finanziario della Cina, Ma è scomparso per mesi nel 2020. Al contrario, Zheng sembra essere un miliardario favorito dal presidente Xi: ha donato una parte di PDD a scopo di beneficenza, ha contribuito con 100 milioni di dollari al suo alma mater, l'Università di Zhejiang, si è dimesso dalla leadership di PDD e ha mantenuto un profilo basso dal primavera 2021.

despite his significant wealth and influence, Colin Zheng, the creator of the popular shopping app Temu, has managed to maintain a low profile in China, a country known for its stance against excessive wealth flaunting. In fact, Zheng's modest demeanor and charitable contributions, such as donating to his alma mater and stepping down from PDD's leadership, have earned him favor from Chinese President Xi Jinping.

Leggi anche: