I cambiamenti ambientali potrebbero essere potenzialmente responsabili dell'incidente catastrofico delle inondazioni.

In casi come le recenti alluvioni in Austria e nella Repubblica Ceca, le persone spesso si chiedono: Quale ruolo gioca il cambiamento climatico in simili disastri? Gli studiosi hanno proposto una risposta provvisoria per questa specifica situazione. Il Partito Verde sta promuovendo un aumento dei fondi per le misure preventive, tenendo conto della crisi climatica in aumento.

I primi risultati suggeriscono che i cambiamenti ambientali causati dall'uomo potrebbero aver influenzato in modo sostanziale l'attuale evento di intense precipitazioni in Europa centrale. Il consorzio di ricerca Climameter sostiene che le fluttuazioni naturali del clima da sole non possono spiegare l'intensità estrema dell'evento. La tempesta è stata scatenata da un netto contrasto tra l'aria fredda polare e l'aria calda e umida delle regioni del Mediterraneo anormalmente riscaldate.

Risultato con un grado di incertezza

Tuttavia, c'è ancora un notevole grado di incertezza riguardo a questa conclusione, data l'unicità dell'evento. Questo cosiddetto studio di attribuzione utilizza i dati dei sistemi di bassa pressione attuali (2001-2023) e storici (1979-2001) nella regione. I dati climatici degli ultimi decenni e le simulazioni climatiche vengono sottoposti ad analisi statistica per questi studi.

Gli studiosi affermano che gli eventi di intense precipitazioni come la tempesta "Boris" attuale sono diventati fino al 20% più intensi rispetto alla fine del 20 ° secolo. Questo evento ha portato a inondazioni torrenziali in paesi come Romania, Polonia, Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Secondo l'IPCC, gli estremi del ciclo idrico stanno aumentando a un ritmo più rapido della media complessiva. Si è manifestata una tendenza riconoscibile di inondazioni fluviali più frequenti in Europa occidentale e centrale a livello locale.

Lang promuove un aumento dei fondi per la conservazione del clima

Il legame tra il cambiamento climatico e le inondazioni viene anche esplorato in politica. "Esperire più di tre inondazioni ogni 300 anni in un solo anno non è affatto normale", ha dichiarato la co-portavoce del Partito Verde Ricarda Lang. Ha sottolineato l'importanza di discutere la protezione del clima in queste circostanze disastrose: "Negare un collegamento evidente è come negare la realtà", ha affermato. "È ora di agire". Sono necessari anche i finanziamenti per queste azioni.

Il Vice Cancelliere Robert Habeck ha anche invitato a un impegno più forte per la protezione del clima. "Accelerare l'espansione delle rinnovabili, promuovere la transizione energetica e favorire la produzione a basse emissioni di carbonio nell'industria" sono necessità urgenti, ha detto il politico verde al gruppo mediatico Funke. Tuttavia, al momento, non è possibile impedire l'aumento di eventi meteorologici estremi più frequenti. Di conseguenza, misure preventive aggiuntive sono altrettanto importanti, ha insistito Habeck. "Dighe più forti, sistemi di ritenzione delle acque e l'espansione dello spazio per i fiumi" sono essenziali per fornire una migliore protezione per le persone.

La Commissione ha riconosciuto la necessità di ulteriori indagini sul legame tra il cambiamento climatico e gli eventi meteorologici estremi in aumento. In base a questi risultati, la Commissione ha proposto di destinare più fondi alle iniziative di conservazione del clima e alle misure di adattamento.

