I calciatori professionisti della NFL aspirano a partecipare alle Olimpiadi, mentre gli appassionati di calcio tedeschi mirano a vincere la Coppa del Mondo.

Calcio a bandiera sta guadagnando slancio nell'agenda olimpica quest'estate, con l'attenzione puntata sulla sua variante. I migliori giocatori NFL stanno valutando la partecipazione, cosa che non va giù a tutti, in particolare negli USA. Al contrario, i tedeschi sono preoccupati per questioni diverse.

Il quarterback di spicco della NFL Patrick Mahomes, spesso acclamato come il migliore, non è uno da sottovalutare. È noto per superare in astuzia i suoi avversari. Tuttavia, Darrell Doucette ha avuto l'audacia di sfidarlo, affermando: "Alla fine della giornata, supero le abilità di Patrick Mahomes", attribuendolo alla sua "comprensione strategica del gioco". Mahomes, quarterback campione dei Kansas City Chiefs, ha risposto con un meme di 50 Cent, chiedendo: "Perché mi sta prendendo di mira ora?"

Ecco perché: Doucette è il QB della squadra di calcio a bandiera degli Stati Uniti. Questa versione del calcio debutterà alle Olimpiadi nel 2028, con Los Angeles come città ospitante. Di conseguenza, le stelle della NFL come Mahomes, Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) e Tyreek Hill (Miami Dolphins) hanno mostrato interesse per la partecipazione. Non nel Mondiale attuale, però.

L'idea di una "Squadra dei Sogni" per LA2028 inquieta Doucette. "Certamente, è indiscutibilmente il migliore della NFL ora, ha un braccio straordinario e lancia passaggi eccezionali", dice Doucette di Mahomes, che si sta preparando con i Chiefs per l'apertura della stagione NFL contro i Baltimore Ravens (6 settembre). "Non sto dicendo di essere un quarterback migliore di lui". Tuttavia, nel calcio a bandiera, "sono superiore", sostiene, poiché "è un gioco completamente diverso".

Avanzamenti rapidi

La distinzione del calcio a bandiera come gioco a sé stante è chiara con il fatto impressionante che la squadra maschile tedesca è favorita questa settimana al Mondiale in Finlandia. Sono i campioni europei e si classificano al terzo posto a livello globale. La squadra femminile ha concluso al terzo posto ai Campionati Europei 2023 e si classifica all'ottavo posto a livello globale. "Abbiamo visto miglioramenti significativi di recente", afferma il direttore della squadra Torsten Grom.

Il calcio a bandiera si gioca su un campo di 50 x 25 yard tra le zone di meta. Le squadre sono composte da cinque giocatori che indossano cinture decorate con tre bandiere. Se una bandiera viene rimossa, conta come tackle. E i tedeschi eccellono in questo. "Se riusciamo a portare avanti le nostre recenti prestazioni sul campo, otterremo un posto tra le squadre di vertice", afferma Grom.

Entro quattro anni, potrebbero affrontare i pesi massimi. "Ci proverò di sicuro", ha detto Mahomes, aggiungendo però un avvertimento: "I giocatori di calcio a bandiera sono molto più veloci di me, non avrei i linemen per proteggermi e avrei passato i trent'anni. Ma se riuscissi ancora a muovermi, ci darò dentro!"

Leggi anche: