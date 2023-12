I calciatori giocano una quantità "oscena" di partite. Una Coppa del Mondo ogni due anni peggiorerà la situazione?

In un nuovo studio sul burnout dei giocatori pubblicato dal sindacato dei calciatori FIFPro, che rappresenta più di 65.000 calciatori in tutto il mondo, è emerso che la stella portoghese - che è anche parte integrante della sua squadra nazionale - "è diventata uno dei giocatori più 'sovrautilizzati' del calcio mondiale".

Anche il manager dello United, Ole Gunnar Solskjaer, ha ammesso in un'intervista a ESPN di aver forse "sovrautilizzato" Fernandes - che ha giocato 58 volte per lo United, che ha chiuso al secondo posto in Premier League e ha raggiunto la finale di Europa League la scorsa stagione - ma ha insistito sul fatto che era "così importante per noi".

Questa stagione non sembra essere diversa e con lo United ancora impegnato in tre competizioni, insieme agli impegni di Fernandes nelle qualificazioni ai Mondiali per il Portogallo, una stima prudente potrebbe vedere il 27enne prendere parte a 60 partite.

Ma questo non è un problema esclusivo di Fernandes e dello United.

L'estenuante calendario calcistico e il tributo fisico e mentale che comporta per i giocatori sono stati oggetto di discussione per diversi anni.

Si tratta di un problema che è stato esacerbato dalla pandemia di coronavirus, in quanto i campionati di tutto il mondo hanno lottato per portare a termine le stagioni ridotte prima di iniziare quasi immediatamente la campagna successiva.

Se a ciò si aggiunge l'attuale calendario internazionale - che vede le confederazioni impegnate in un numero di partite mai visto prima, a causa delle cancellazioni dovute alla pandemia - i giocatori dei massimi livelli di questo sport stanno vivendo la peggiore congestione del calendario della loro carriera.

Una quantità oscena di partite

Non è solo il fatto di giocare un numero spropositato di minuti ogni settimana a condizionare le star del calcio. È anche il problema dei voli internazionali a lungo raggio attraverso più fusi orari, un problema particolare per coloro che viaggiano dall'Europa al Sud America e all'Asia per le partite internazionali.

A partire dal 2024, il calcio avrà bisogno di un nuovo calendario, poiché l'attuale formato scadrà. Tuttavia, anziché ridurre il numero di partite per evitare che i giocatori si esauriscano, le proposte attuali prevedono che i calciatori possano giocare più partite sia a livello di club che a livello internazionale.

Ciò è dovuto al formato ampliato della Champions League proposto dalla UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, che comporterebbe 100 partite in più a stagione, e ai piani presentati dalla FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, di ospitare una Coppa del Mondo ogni due anni anziché quattro.

Darren Burgess, un allenatore che in passato ha lavorato al Liverpool e all'Arsenal, ricorda il periodo trascorso con i Gunners quando cercava di gestire il carico di lavoro dei giocatori.

"Sicuramente nel mio ruolo, più recentemente all'Arsenal, dove siamo arrivati in semifinale di Europa League e poi in finale di Europa League in anni consecutivi, compresa una finale di Carling Cup, abbiamo giocato una quantità oscena di partite", ha detto Burgess.

Mentre la UEFA e l'Associazione europea dei club (ECA) hanno criticato la FIFA per i suoi piani, la stessa UEFA è stata criticata da importanti funzionari dei maggiori campionati europei per le sue proposte.

La FIFPro sostiene che gli organi di governo del calcio devono vedere il quadro generale quando si tratta di burnout dei giocatori.

"Quello che ritengo interessante... è che le nostre argomentazioni vengono sempre portate al tavolo dalle altre parti interessate quando qualcun altro fa una proposta", ha detto il segretario generale della FIFPro Jonas Baer Hoffmann.

"Così, quando si ha bisogno di più partite di Champions League, all'improvviso si dice 'beh, i giocatori giocano troppo', dicono i campionati e dice la FIFA. Se volete una seconda Coppa del Mondo, 'oh, i giocatori giocano troppo', dice la UEFA.

"Ora, credo che a un certo punto, se li si ritiene responsabili di questa argomentazione, allora li si dovrà costringere a prenderla anche contro se stessi".

L'ex manager dell'Arsenal Arsene Wenger, che è stato uno dei principali sostenitori della FIFA nella sua spinta per una Coppa del Mondo biennale, ha insistito in precedenza sul fatto che sono "molto consapevoli" di non aumentare il numero di partite per i giocatori.

"La cosa più importante per me sono le partite più significative", ha detto di recente, illustrando la sua proposta "Football for Tomorrow". "Vogliamo dare ai tifosi quello che i tifosi chiedono oggi, e cioè partite significative. Vogliamo rispondere a questa aspettativa".

Il calcio delle squadre nazionali è al 20% e quello dei club all'80% e noi vogliamo mantenere questo equilibrio, ma vogliamo solo riorganizzarlo in modo più efficiente".

"Questo significa raggruppare e ridurre le qualificazioni nel calcio delle squadre nazionali, creare periodi più lunghi per i giocatori per rimanere con i loro club e stabilire un periodo di riposo garantito per i giocatori ogni anno".

Semplicemente insostenibile

Baer-Hoffmann è intervenuto a una tavola rotonda organizzata dalla FIFPro, nel corso della quale il sindacato ha proposto un nuovo piano che prevede che i giocatori si prendano delle pause programmate e obbligatorie durante la stagione per proteggere la loro salute fisica e mentale.

La proposta nasce da un rapporto della FIFPro, secondo il quale i calciatori attualmente giocano un numero allarmante di minuti in quella che definisce "zona critica", ovvero giocano almeno 45 minuti in partite che hanno meno di cinque giorni di riposo tra di loro.

La FIFPro sostiene che giocare un numero eccessivo di minuti in questa zona critica può aumentare notevolmente le possibilità di infortunio di un giocatore e persino accorciarne la carriera.

A seconda della regolarità di queste pause forzate - se i calciatori si siedono dopo appena tre partite consecutive nella zona critica o dopo cinque - i giocatori potrebbero perdere da due a otto partite a stagione tra club e impegni internazionali.

Sebbene possa sembrare radicale per molti tifosi di calcio, concetti simili vengono spesso applicati in altri sport.

Nell'NBA, ad esempio, dove i giocatori giocano regolarmente in due o tre notti durante una stagione di 82 partite, le stelle delle franchigie hanno spesso periodi di riposo programmati nelle loro stagioni, comunemente chiamati "gestione del carico".

Il rapporto della FIFPro si basa sui dati di circa 40.000 presenze di un campione di 265 giocatori maschi di 44 campionati tra il giugno 2018 e l'agosto 2021 e afferma che queste pause obbligatorie a metà stagione andranno a beneficio dei giocatori e delle squadre nel lungo termine.

Per i giocatori che hanno combinato gli impegni di club e quelli internazionali, il rapporto ha rilevato che il 67% dei loro minuti nella scorsa stagione sono stati giocati nella zona critica, rispetto al 61% di ciascuna delle due stagioni precedenti.

Nel caso di Fernandes, il centrocampista non è mai sceso sotto il 67% tra il novembre 2020 e l'aprile 2021 ed è stato regolarmente al 100% o quasi.

"Quello che vediamo con questi numeri di carico di lavoro elevato attraverso una serie di indicatori, che si tratti di partite back-to-back o di viaggi, è che questo è semplicemente insostenibile per il giocatore, ma anche per il gioco e per le competizioni", ha detto Alexander Bielefeld, responsabile delle politiche globali della FIFPro.

La questione è quindi come regolamentare in modo intelligente questa situazione". Il rapporto non propone soluzioni al regolamento in sé, ma parte dal presupposto che una gestione e un allenamento intelligenti siano sufficienti".

Bielefeld afferma che attualmente la "pressione è troppo alta" su tutti coloro che sono coinvolti nel calcio per ottenere costantemente buoni risultati, per poter lasciare fuori i giocatori più importanti per alcune partite, ma sostiene che è fondamentale iniziare la conversazione prima del nuovo calendario.

Come reagirebbe un dirigente o un allenatore se gli venisse detto che il suo fuoriclasse deve saltare la prossima partita? Come reagirebbe un tifoso che è andato a Parigi per vedere Lionel Messi o a Manchester per vedere Cristiano Ronaldo dopo aver speso centinaia, a volte migliaia, di dollari per vedere il proprio giocatore preferito?

Burgess ritiene che una vera e propria pianificazione preventiva prima dell'inizio della stagione potrebbe in gran parte annullare questi problemi.

"Parte del mio ruolo con il signor [Arsene] Wenger e il signor [Unai] Emery, gli allenatori delle due stagioni, è stato quello di parlare con loro proprio di questo problema, della pianificazione e di questi giocatori", ha detto. Alcuni giocatori possono giocare, altri no".

Quindi, se queste regole sono in vigore all'inizio della stagione, permettono all'allenatore di alto livello, al medico, all'allenatore e al tifoso di capire che questo viene fatto per promuovere le prestazioni e per proteggere i giocatori in modo da massimizzare l'esposizione del giocatore alle partite più critiche".

"Quindi, se queste linee guida sono in vigore, è possibile pianificare".

Fonte: edition.cnn.com