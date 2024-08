- I calciatori di Würzburg hanno un livello di fiducia considerevole.

Dopo un brusco risveglio nel DFB-Pokal, i delusi Kickers Würzburg hanno ricevuto incoraggiamenti dai loro tifosi durante il giro d'onore. "Tenete la testa alta," hanno ripetuto i sostenitori dei loro eroi.

Come cinque anni prima, i Kickers Würzburg non sono riusciti a passare il turno del torneo ricco di premi, questa volta perdendo ai rigori contro la squadra della Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim. Avanzare al secondo turno avrebbe fruttato all'outsider un premio di 418.906 euro.

Farahnak supera il suo stesso portiere

"Certo, è gratificante essere applauditi, ma dobbiamo anche essere onesti: siamo ancora fuori," ha detto l'allenatore Markus Zschiesche dopo la sconfitta ai rigori per 3:5 della sua squadra di quarta divisione contro il contendente per l'Europa League. "Avevamo il potenziale per fare qualcosa di straordinario. Ma se si consegna il colpo decisivo in una partita come quella di oggi e si avanza veramente, sarebbe sensazionale."

I temerari Unterfranken erano effettivamente vicini a realizzare qualcosa di quasi impensabile. Un passo falso del portiere sostituto Luca Philipp ha permesso a Kuc di Würzburg, che aveva sostituito l'infortunato Harz all'ultimo minuto, di portare in vantaggio l'ambizioso outsider 1:0 di fronte a 9.511 spettatori dopo soli 11 minuti. Un autogol di Ebrahim Farahnak (18.), che aveva recentemente firmato da Altglienicke, ha lasciato il suo stesso portiere Johann Hipper sorpreso e ha rimesso in gioco i Kraichgauer.

Hannemann di Würzburg ha poi riconquistato il vantaggio (100.), ma Marius Bülter (107.) ha pareggiato per Hoffenheim. È stato solo durante i rigori che il portiere di Hoffenheim Philipp ha fatto un intervento cruciale contro il capitano Meisel, spegnendo le speranze della squadra ospitante nella coppa. "Se riproduciamo questo livello di prestazione in ogni partita questa stagione, saremo difficili da battere. Poi manterremo il nostro ruolo solido," ha detto l'allenatore Zschiesche speranzoso.

Tutti dovrebbero 'dare il massimo'

Würzburg ha vinto il campionato Regionalliga Bayern lo scorso anno ma è stata sconfitta nei playoff promozione contro Hannover 96 II ai rigori, mancando la promozione. Questa stagione, i Kickers sono ottavi dopo cinque partite, con una partita rimanente.

"Ci porteremo via una grande quantità di fiducia perché abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci," ha detto Hannemann dopo la valida prestazione della squadra della Regionalliga. "Se tutti danno il massimo, possiamo raggiungere grandi cose."

