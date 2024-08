- I calciatori dell'HSV si trasferiscono al Volkspark.

La squadra femminile di calcio di serie inferiore dell'Hamburger SV giocherà le sue partite casalinghe di questa stagione vicino al Volksparkstadion. Secondo l'annuncio del club, giocheranno sul campo 6 del campus HSV, debuttando domenica (14:00) contro il FSV Gütersloh.

Questo spostamento è il risultato del loro promettente progresso sportivo e un altro importante passo avanti per migliorare costantemente la divisione femminile dell'HSV, come dichiarato nella nota stampa. La nuova location ha una capacità di circa 630 posti in piedi, superando il loro precedente stadio di Norderstedt.

"Inoltre, le donne dell'Hamburger SV sono ora geograficamente più vicine al cuore dell'HSV, il Volksparkstadion", ha dichiarato la coordinatrice dell'HSV Saskia Breuer. "Siamo felici di aver trovato un accordo per questa stagione e ora possiamo iniziare la nostra prima partita in casa con grande entusiasmo".

La struttura sportiva Paul-Hauenschild di Norderstedt continuerà ad essere il campo di allenamento per le donne dell'HSV e il luogo per le squadre giovanili. Nel frattempo, lo Sportpark Eimsbüttel, dove la squadra ha giocato alcune partite casalinghe l'anno scorso, sta attualmente subendo dei lavori di ristrutturazione.

La squadra femminile di calcio dell'Hamburger SV giocherà la sua prima partita in casa della stagione domenica, il loro debutto contro il FSV Gütersloh. Dopo la partita, la squadra continuerà ad allenarsi alla struttura sportiva Paul-Hauenschild di Norderstedt.

Leggi anche: