I cacciatori di Python della Florida sono di nuovo in tour.

La Florida ospita ogni anno una caccia ai pitoni birmani per aiutare a controllare la specie di serpente invasiva. I partecipanti possono vincere premi in denaro consistenti. Tuttavia, la Commissione per la conservazione della fauna e della vita selvatica della Florida (FWC) sottolinea che catturare il maggior numero di serpenti possibile non è l'unico obiettivo.

La caccia annuale al pitone della Florida è iniziata nello stato americano della Florida. Questo evento di dieci giorni non è solo per catturare il maggior numero possibile di pitoni birmani e vincere uno dei premi in denaro totali di $30,000, come ha sottolineato Sarah Funck della FWC. La caccia mira a sensibilizzare sui problemi delle specie invasive in Florida e coinvolgere il pubblico.

"Questi serpenti sono ben stabiliti in grandi parti della Florida meridionale", ha detto Funck dei pitoni birmani. Le persone dovrebbero essere consapevoli del fatto che le specie non autoctone introdotte e rilasciate nello stato possono avere effetti ambientali significativi. La caccia è stata lanciata dieci anni fa e ha spesso fatto notizia per i premi in denaro e la partecipazione delle celebrità.

Quest'anno, si sono registrati oltre 600 partecipanti, tra cui due dal Canada e oltre 100 da altri stati degli Stati Uniti. I cacciatori ora cercano i serpenti nelle aree designate, cercando di ucciderli il più umanamente possibile. I premi saranno assegnati in tre categorie: cacciatori professionisti assunti dallo stato, cacciatori militari e nuovi cacciatori (coloro che non sono assunti come cacciatori di pitoni dallo stato).

In ogni categoria, $2,500 andrà alla persona o alla squadra che uccide il maggior numero di serpenti, $1,500 al secondo posto e $1,000 al pitone più lungo. Il premio principale per il maggior numero di serpenti uccisi in tutte le categorie è di $10,000. Ogni partecipante o gruppo può vincere un solo premio. Lo scorso anno, sono stati catturati 209 pitoni durante la sfida. Paul Hobbs ha vinto il premio principale catturando 20 serpenti. Inoltre, la FWC e i loro contrattisti hanno rimosso circa 2.200 pitoni.

I partecipanti devono completare l'addestramento

Amy Siewe, autoproclamatasi cacciatrice di pitoni, ha vinto un premio lo scorso anno per aver catturato un pitone birmano lungo 327 cm. Quest'anno non può partecipare a causa di un'operazione al ginocchio, ma dice di non essere un fan della competizione comunque. Siewe ha precedentemente cacciato pitoni invasivi per conto della FWC. Crede che l'intento originale della competizione fosse quello di sensibilizzare sul problema. Ora, un gran numero di cacciatori si riunisce, potenzialmente spaventando e uccidendo serpenti che non sono specie invasive, come serpenti

