I Broncos nominano Nathaniel Hackett nuovo allenatore: Aaron Rodgers lo seguirà?

Hackett è stato coordinatore offensivo dei Packers nelle ultime tre stagioni, assumendo il ruolo nel 2019 dopo aver ricoperto la stessa posizione ai Buffalo Bills (2013-14) e ai Jacksonville Jaguars (2016-18).

Il 42enne, che per la prima volta ricopre il ruolo di head coach, sostituisce Vic Fangio, estromesso dopo che la squadra ha chiuso 7-10 e non ha raggiunto i playoff per la terza stagione consecutiva sotto la sua gestione.

"Nathaniel Hackett è un leader e un allenatore dinamico la cui intelligenza, innovazione e carisma ci hanno colpito fin dall'inizio di questo processo", ha dichiarato il General Manager dei Broncos George Paton.

"Oltre ad avere una brillante mente offensiva, Nathaniel è un insegnante e un comunicatore eccezionale con una forte visione per tutte e tre le fasi della nostra squadra".

"Dallo sviluppo dei giocatori più giovani al lavoro con i grandi di tutti i tempi come parte fondamentale di squadre vincenti, Nathaniel ha avuto un enorme successo in questa lega. È uno studioso del gioco e sa come mettere i giocatori in condizione di vincere".

Addio, Green Bay?

I commenti di Paton fanno eco a quelli fatti da Rodgers in settimana, il quarterback ha descritto un Hackett "incredibile" come un "insegnante fantastico".

La sconfitta shock nel divisional round dei playoff contro i San Francisco 49ers ha posto bruscamente fine a un'altra stagione stellare per il quarterback in carica MVP della NFL e ha portato a interrogarsi immediatamente sui suoi progetti futuri.

Rodgers, 38 anni, ha trascorso tutta la sua carriera nel Wisconsin - guidando i Packers alla vittoria del Super Bowl contro i Pittsburgh Steelers nel 2011 - ma questa settimana ha ammesso di aver bisogno di "staccare" e di porsi alcune domande chiave prima di impegnarsi in un 19° anno con la squadra.

"Sei ancora in grado di giocare? Hai ancora lo stesso impegno e lo stesso divertimento con il gioco e vuoi firmare di nuovo per il grind?". Ha detto Rodgers al "The Pat McAfee Show" martedì.

"L'unico modo per saperlo è allontanarsi per un po', lasciare che la mente si schiarisca e pensare all'enormità del compito e a cosa ti porterebbe più piacere, cosa è meglio per la tua qualità di vita in quel momento".

Pur escludendo la free agency, Rodgers ha detto che tutte le opzioni sono sul tavolo, una dichiarazione che, unita alle sue valutazioni entusiastiche di Hackett, ha portato a prevedere che il quarterback potrebbe seguire il suo ex coordinatore offensivo a Denver.

Rispetto reciproco

Durante il suo periodo con Rodgers e i Packers, Hackett ha aiutato la squadra a piazzarsi tra i primi 10 punti in attacco in ognuna delle ultime due stagioni e a guidare la lega in termini di punteggio nel 2020, secondo i Broncos.

Previsto da molti come MVP per la seconda stagione consecutiva, Rodgers ha prosperato ancora una volta sotto la supervisione di Hackett, prima di essere colpito dal cuore dei playoff.

Durante la stagione regolare ha guidato la NFL nel quarterback rating con 69,3, passando per 4.115 yard con 37 touchdown e lanciando solo quattro intercetti per aiutare i Packers (13-4) a raggiungere i playoff come campioni della NFC North.

A novembre, Rodgers aveva detto in un'intervista che sperava che Hackett non andasse da nessuna parte "a meno che non lo facessi io", e martedì il quarterback ha ampliato la sua ammirazione per il nuovo allenatore dei Broncos.

"Quello che ha fatto a Jacksonville, secondo me, è stata pura magia", ha detto Rodgers a McAfee. "Li ha portati a un quarto dal Super Bowl.

"È un grande allenatore, mi piace passare del tempo con lui. È un insegnante fantastico. È incredibile davanti alla camera".

Il sentimento sembra essere reciproco. Prima della visita dei Los Angeles Rams a novembre, Hackett ha elogiato Rodgers per la sua "incredibile" durezza.

"Il mio rispetto per lui come giocatore aumenta continuamente", ha detto Hackett ai giornalisti.

"Tutti parlano di come possa lanciare la palla al meglio, ma la sua durezza è incredibile.

"Questo è un aspetto di cui si deve parlare ancora di più con questo ragazzo, è uno stallone".

Favre prevede l'uscita di Rodgers

Rodgers ha assicurato che prenderà una decisione sul suo futuro prima dell'inizio della free agency il 16 marzo, affermando che ritardare ulteriormente sarebbe "irrispettoso" nei confronti dell'organizzazione dei Packers e dei suoi compagni di squadra.

Si dice che il quarterback sia stato vicino a lasciare Green Bay nella offseason 2021, secondo quanto riportato da ESPN, che ha riferito che Rodgers non voleva tornare in squadra.

Interpellati dalla CNN, i Packers hanno rilasciato una dichiarazione del general manager Brian Gutekunst, già fornita a ESPN: "Come abbiamo dichiarato fin dalla fine della stagione, siamo impegnati con Aaron nel 2021 e oltre.

"Aaron è stato una parte fondamentale del nostro successo e non vediamo l'ora di competere per un altro campionato con lui alla guida della nostra squadra".

Rodgers è rimasto con ottimi risultati, ma la leggenda dei Packers Brett Favre non crede che la squadra sopravviverà a un altro spavento del genere.

"Penso che forse abbiamo visto l'ultima volta di Aaron a Green Bay", ha detto Favre martedì a WNSP-FM in Alabama.

"Non lo so per certo, è solo una sensazione di pancia. Potrebbe provare a giocare altrove".

Come Rodgers, Favre ha portato i Packers alla vittoria di un Super Bowl, sconfiggendo i New England Patriots 35-21 al Super Bowl XXXI nel 1997.

La vittoria sui Patriots ha contribuito a consolidare Favre come icona di Green Bay, anche se il suo consiglio a Rodgers potrebbe non piacere ad alcuni tifosi dei Packers.

"Il mio consiglio è: se il tuo istinto ti dice: 'Voglio provare a giocare da un'altra parte'. Qui la situazione è diventata stantia, stagnante o insensibile, o qualunque sia la sensazione, allora provaci", ha detto Favre.

"Penso che a volte sia rinvigorente", ha aggiunto.

Fonte: edition.cnn.com