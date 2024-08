I Boston Red Sox sospendono l' All-Star MVP Jarren Duran dopo un insulto omofobico diretto a un fan.

La sospensione arriva dopo che Duran è stato sentito durante la trasmissione della partita di domenica sera dire a un tifoso di "stare zitto, fottuto frocio" durante il suo turno in battuta contro gli Houston Astros in casa.

Dopo la partita, il 27enne ha pubblicato un'apologia attraverso i Red Sox, dicendo: "Durante la partita di stasera, ho usato una parola veramente orribile quando ho risposto a un tifoso.

Mi sento malissimo sapendo quante persone ho offeso e deluso. Mi scuso con l'intera organizzazione dei Red Sox, ma soprattutto con l'intera comunità LGBTQ.

I nostri giovani tifosi dovrebbero poter guardare a me come a un modello, ma stasera ho fallito in questo compito. Userò questa occasione per educare me stesso e i miei compagni di squadra e per crescere come persona."

Il giorno successivo, i Red Sox hanno dichiarato che la squadra avrebbe devoluto la paga di Duran per due partite a PFLAG (Federazione dei Genitori e Amici dei Gay e Lesbiche).

La sospensione è in linea con quelle comminate per incidenti simili - Matt Joyce, allora dei Oakland Athletics, e Kevin Pillar, allora dei Toronto Blue Jays, sono stati entrambi sospesi per due partite per aver usato epiteti omofobi nel 2017.

I Red Sox hanno perso contro gli Astros 10-2 domenica sera al Fenway Park con Duran che ha totalizzato 0-3 con tre strikeout e una base. Duran mancherà i primi due incontri della serie contro i Texas Rangers in casa a partire da lunedì sera.

