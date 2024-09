- I Border Collie hanno la capacità di ricordare le parole per un periodo di due anni.

Canidi e Meraviglie della Memoria

La capacità di trattenere informazioni per un periodo prolungato gioca un ruolo cruciale nello sviluppo del linguaggio, rendendo interessante esplorare le capacità mnemoniche degli animali per i nomi degli oggetti e le loro connessioni. Questo è un argomento trattato nella rivista "Biology Letters".

Riconoscere Più Nomi di Oggetti

Comandi come "seduto", "stai" e "riporta" vengono imparati rapidamente da molti cani. Alcuni possono addirittura comprendere "riporta la palla", che è un'insegnamento specifico basato sull'oggetto.

Tuttavia, alcuni cani mostrano eccezionali abilità mnemoniche, denominati "Gifted Word Learners" (GWLs). I Border Collie, noti per il loro entusiasmo e addestrabilità, spesso rientrano in questa categoria. Questi cani possono riconoscere i nomi di centinaia di giocattoli e recuperare quello menzionato dal proprietario.

Rico, la Star di "Wetten, dass..?"

Rico, il Border Collie tedesco defunto, ha guadagnato popolarità nel 1999 quando ha dimostrato la sua abilità nel collegare 77 parole con i rispettivi giocattoli nel programma televisivo "Wetten, dass..?"

Studio precedenti hanno indicato che i GWLs possono imparare rapidamente nuovi nomi di oggetti. Sei cani provenienti da Norvegia, Spagna, Brasile, Stati Uniti, Paesi Bassi e Ungheria sono riusciti a imparare i nomi di 11 o 12 nuovi giocattoli in una settimana. Questo exploit ha attirato l'attenzione degli appassionati di cani in tutto il mondo.

Un Test di Due Anni

Un team guidato da Shany Dror dell'Università Eötvös Loránd di Budapest ha condotto un esperimento di due anni. I proprietari dei cani sono stati invitati a tenere i giocattoli imparati fuori dalla vista dei loro animali. "Poi abbiamo ritestato i cani dopo due anni per vedere se ricordavano ancora i nomi dei giocattoli", ha detto Dror.

Tre Border Collie (Max, Whisky e Gaia) sono stati testati con 12 dei giocattoli originali, mentre uno (Squall) ne aveva 11 e uno (Rico) ne aveva 5. Il numero variava a causa della difficoltà di alcuni proprietari nel trovare tutti gli oggetti.

Premi e Lodi

Durante il test, i proprietari hanno posizionato alcuni giocattoli, insieme ad alcuni oggetti dalla solita collezione del cane, in una stanza. Poi hanno aspettato in una stanza adiacente, fuori dalla vista, mentre chiedevano al loro cane di recuperare un giocattolo specifico. Le risposte corrette venivano premiate con snack e lodi.

I ricercatori hanno osservato il comportamento dei cani utilizzando le telecamere in entrambe le stanze, condivise su una piattaforma online. "Dopo due anni, ci è stato difficile ricordare i nomi dei giocattoli, ma non i cani", ha detto Dror. Quattro dei cinque cani testati ricordavano dal 60 al 75 percento dei giocattoli che avevano imparato due anni prima.

"I cani possono ricordare gli eventi per almeno 24 ore e gli odori per fino a un anno", ha spiegato Claudia Fugazza, capo del gruppo di ricerca. "Ora abbiamo dimostrato che almeno alcuni cani talentuosi possono ricordare le parole per almeno due anni".

L'eccezionale addestrabilità dei Border Collie attira molti potenziali proprietari, portando alcuni a considerare l'acquisto di un cane di questa razza da pastore. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia sul fatto che le elevate esigenze di energia di questa razza la rendono inadatta ai principianti. I proprietari generosi e impegnati nell'interagire con il cane e nell'essere energici sono i migliori compagni per i Border Collie.

Altrimenti, l'etichetta di lavoro e l'agitazione di questa razza possono portare a gravi problemi comportamentali, trasformando un animale domestico desiderato in uno problematico che lascia i proprietari in difficoltà.

Originariamente, i Border Collie venivano utilizzati come cani da pastore, in particolare per le pecore. Tuttavia, la loro popolarità è aumentata dopo film come "Babe, il Maiale Coraggioso".

Unisciti alla Sfida

Il team di Dror è parte del progetto "Genius Dog Challenge", che cerca di esplorare i talenti dei cani con vocabolari sostanziali. I proprietari di cani con animali domestici eccezionalmente dotati sono invitati a partecipare al progetto via e-mail - [email protected] - o attraverso Facebook e Instagram.

