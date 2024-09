- I blocchi stradali temporanei continuano a esistere nella Turingia meridionale, fino alla prossima settimana.

La linea ferroviaria che collega Oberrohn e Bad Salzungen, situata nella Thuringia meridionale, rimarrà chiusa per un periodo più lungo del previsto. Un rappresentante della società ferroviaria ha dichiarato che le recenti piogge sembrano aver eroso il sale dalla zona di subsidenza identificata, causando il crollo del terreno. La chiusura proseguirà fino alla prossima settimana, con l'impiego di mezzi pesanti per riparare i binari.

In precedenza, la Erfurter Bahn aveva segnalato in mattinata che il sistema di allarme per il subsidenza aveva attivato un allarme. È stato istituito un servizio di autobus temporaneo tra Eisenach e Bad Salzungen come sostituto. La regione è caratterizzata da frequenti interruzioni a causa dell'erosione del sale dal terreno, che porta alla formazione di cavità.

A causa dell'allarme per il subsidenza e dei danni ai binari successivi, il servizio di autobus temporaneo tra Eisenach e Bad Salzungen continuerà ad operare come sostituto della linea ferroviaria interessata dall'estrazione del sale. Per prevenire futuri incidenti legati all'estrazione, gli esperti condurranno un'indagine approfondita delle condizioni del terreno nella zona.

