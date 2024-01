I "biglietti più ambiti" di Wimbledon in vendita per 105.000 dollari

Giovedì sono stati messi in vendita 2.520 abbonamenti quinquennali, ognuno dei quali costa 80.000 sterline (105.000 dollari).

La quindicina annuale di tennis su campi in erba è uno dei gioielli della corona dello sport britannico e i posti a sedere per i debenture di Wimbledon sono come polvere d'oro sportiva, in quanto forniscono al loro proprietario un accesso impareggiabile al più antico torneo del Grande Slam di questo sport.

Oltre a garantire l'ingresso a tutte le partite del Centre Court tra il 2021 e il 2025, l'obbligazione offre anche un'interessante opportunità di investimento. A febbraio, un possessore di pass ha acquistato un'obbligazione quinquennale per 66.149 dollari, prima di vendere gli ultimi due anni del biglietto premium per 138.892 dollari tre anni dopo.

Alcuni possessori di biglietti vendono i loro pass per alcuni giorni del campionato annuale, mentre altri sono noti per rivendere il pass nella sua interezza a un prezzo stracciato.

"Se vi piace il tennis, una visita a Wimbledon è come la mecca", ha dichiarato Claire-Estelle Bertrand, responsabile marketing e comunicazione di Wimbledon Debenture Holders, una delle numerose agenzie ufficiali di rivendita di biglietti. È prestigioso, è una classe rarefatta, ma soprattutto è la quintessenza della Gran Bretagna".

"Sono davvero i biglietti più ricercati al mondo. Non solo offrono i posti migliori per vedere il miglior tennis del mondo, ma consentono di accedere a un mondo esclusivo in cui è possibile incontrare altri influencer globali e conoscere campioni di tennis attuali e del passato.

"Personalmente ritengo che questi posti siano i migliori in assoluto, perché si ha la possibilità di sedersi accanto ai box della famiglia dei giocatori e al box reale".

Il pacchetto, che dà diritto a un posto riservato sul Centre Court per ogni giorno dei Campionati nel corso dei cinque anni, include l'accesso a speciali sale di osservazione, che consentono ai titolari di obbligazioni di guardare le azioni sui campi esterni da uno spazio esclusivo.

La struttura dispone anche di un ristorante esclusivo, che ospita i piatti dei famosi chef Albert Roux e Bryn Williams, oltre a saloni, bar e un parcheggio privato, anche se l'obbligazione non dà diritto a cibo e bevande gratuiti.

La vendita, per la quale le domande sono aperte fino al 10 maggio, potrebbe consentire all'All England Club (AELTC) di raccogliere una cifra vicina ai 250 milioni di dollari.

"Qualunque sia il prezzo finale dei posti, essi sono essenziali per la gestione del club", ha dichiarato Bertrand.

Il denaro ricavato dalla vendita delle obbligazioni ha permesso di finanziare una serie di miglioramenti alle strutture, tra cui il tetto del Centre Court e del No. 1 Court".

"L'All England Lawn Tennis Ground plc. utilizza i fondi provenienti dalla vendita delle obbligazioni per compensare le notevoli spese di gestione dell'AELTC e dei Campionati di Wimbledon, che non sarebbero possibili senza i fondi generati dagli obbligazionisti".

I 2.520 pass obbligazionari rappresentano il 16,8% dei posti a sedere del Centre Court e dei 15.000 posti disponibili nello stadio, poco più della metà della capacità dell'arena è a disposizione del pubblico.

In una lettera aperta del presidente dell'AELTC Philip Brook ai possessori di pass nella guida agli abbonamenti 2018, egli ha ringraziato gli acquirenti per il loro sostegno. "Dal 1920, i detentori di obbligazioni hanno svolto un ruolo di primo piano nell'aiutarci a migliorare il Grounds", ha dichiarato.

L'importanza di questo ultimo ciclo quinquennale non è diversa, in quanto l'AELTC sta preparando importanti lavori di riqualificazione dei campi di Wimbledon.

LEGGI: "Il tennis mi ha dato la possibilità di essere qualcuno": Julie Heldman racconta la depressione e l'abuso che ha dovuto subire

LEGGI: Laslo Djere vince il primo titolo ATP Tour e dedica la vittoria ai suoi defunti genitori

Il club sta ristrutturando il campo n. 1, il secondo più grande dopo il Centre Court, con l'aggiunta di un tetto retrattile, più posti a sedere e una piazza pubblica a due livelli.

A dicembre è stato raggiunto un accordo con il Wimbledon Park Golf Club, che vedrà l'AELTC acquistare il terreno di 73 acri del club vicino in un accordo del valore di 85,6 milioni di dollari, dopo che la maggioranza dei membri del golf club ha votato per ratificare l'accordo.

Il terreno, che si trova dall'altra parte della strada rispetto alla sede principale della competizione, nel sud-ovest di Londra, è stato indicato dai dirigenti dell'AELTC come possibile sede dell'evento di qualificazione di Wimbledon.

Attualmente Wimbledon è l'unico Grande Slam di tennis in cui il torneo di qualificazione non si svolge in loco. Il precursore del torneo si svolge nelle vicinanze, a Roehampton.

Oltre a liberare spazio per l'evento di qualificazione, la proprietà adiacente darà a Wimbledon l'opportunità di espandere e migliorare le proprie strutture aziendali, mentre gli altri tre grandi slam hanno tutti recentemente aggiornato la propria offerta.

Il ciclo precedente, dal 2016 al 2020, prevedeva l'emissione di obbligazioni a 66.000 dollari ciascuna, raccogliendo 138,6 milioni di dollari. Tuttavia, il valore di reinvestimento delle obbligazioni evidenzia il motivo per cui la domanda di titoli quinquennali rimane così forte.

Come ha spiegato alla CNN Tim Webb, agente di cambio della Dowgate Capital Stockbrokers, partner ufficiale del mercato secondario delle obbligazioni di Wimbledon: "L'ultima che abbiamo fatto a febbraio era a 105.000 sterline (138.000 dollari). E questo a due anni dalla scadenza, quindi hanno due anni di biglietti. È stato emesso a 50.000 sterline (65.700 dollari) con cinque anni di validità, ed è stato scambiato a 105.000 sterline con due anni di validità a febbraio.

LEGGI: Andy Murray dice di essere "libero dal dolore" dopo l'intervento all'anca

"La domanda e l'offerta portano il prezzo ovunque sia. Sono sicuro che la maggior parte delle persone che acquistano obbligazioni sono amanti del tennis. È un'esperienza meravigliosa e, ovviamente, la gente è disposta a pagare un premio per avere i biglietti delle obbligazioni".

Oltre a trarre profitto dal commercio dei loro pass, i possessori di obbligazioni possono anche vendere i biglietti per le singole giornate.

Per i prossimi campionati del 2019, i prezzi di rivendita vanno da 700 a 5.732 dollari sul sito web Wimbledon Debenture Holders. Quest'ultima cifra - per la rivendita di un biglietto per la finale maschile - rappresenta quasi un decimo del valore iniziale dell'intero ciclo 2016-20, sottolineando il potenziale di reinvestimento dell'acquisto di un'obbligazione.

Gli organizzatori del torneo, tuttavia, non si preoccupano della propensione a rivendere e reinvestire le obbligazioni. La trasferibilità dei biglietti premio è vista come un privilegio guadagnato grazie al sostegno dato all'AELTC dai titolari dei pass. La rivendita o il trasferimento di biglietti non obbligazionari li invalida immediatamente.

Un portavoce dell'AELTC ha dichiarato alla CNN: "I biglietti con obbligazioni sono gli unici biglietti di Wimbledon liberamente trasferibili, poiché l'AELTC ritiene che questo sia giusto nei confronti di coloro che hanno investito somme considerevoli nell'acquisto delle obbligazioni".

In effetti, il primo rifiuto sul rinnovo del biglietto quinquennale viene dato ai precedenti possessori come segno del loro impegno finanziario.

Sebbene i danni ai primi registri abbiano leggermente offuscato le statistiche ufficiali, si ritiene che i pass per le obbligazioni di alcune famiglie risalgano all'inizio del concetto.

"Crediamo che ci sia almeno una famiglia che detiene obbligazioni fin dall'inizio", ha dichiarato un portavoce dell'AELTC.

Visitate CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

A gennaio, Brook ha anche lasciato intendere che gli organizzatori del torneo potrebbero pensare di modificare la procedura di richiesta dei biglietti regolari.

Mentre le richieste di obbligazioni possono essere fatte online, le offerte regolari per i biglietti dal Regno Unito vengono ancora fatte per posta - una tradizione di lunga data della competizione. All'estero, il voto viene ora effettuato online.

Tuttavia, Brook, che lascerà il suo ruolo alla fine del 2019, ha dichiarato al podcast 2 Barrys Tennis Takeaway: "È un lavoro duro. Bisogna inviare un modulo con una busta affrancata. Negli ultimi tre o quattro anni abbiamo messo online il nostro voto all'estero. Questo è un po' un test per vedere cosa succede.

"Stiamo esaminando attentamente l'intera questione dello scrutinio e la possibilità di spostarlo online. Siamo un po' preoccupati, perché potremmo essere completamente sommersi dalla domanda. In secondo luogo, pensiamo che con un sistema cartaceo sia più difficile per le persone imbrogliare".

Il ballottaggio esiste dal 1924, quindi è più giovane di quattro anni rispetto al sistema delle obbligazioni, che è entrato in vigore per la prima volta nel 1920. I fondi di quel primo ciclo - 99 anni fa - hanno contribuito a finanziare la costruzione iniziale del Centre Court.

La natura del sorteggio pubblico, tuttavia, è tale che l'iscrizione offre semplicemente ai richiedenti un posto iniziale nell'estrazione dei biglietti, con una domanda di gran lunga superiore alla capacità del campo.

Il sorteggio viene effettuato elettronicamente, assegnando ai vincitori giorni e campi da gioco in modo casuale. I tifosi non possono richiedere giorni o campi specifici e non hanno alcuna scelta sui giorni, i campi e le partite assegnate.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com