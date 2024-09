- I biglietti per la serie di concerti di riunione degli Oasis sono esauriti.

I biglietti per il tour di Oasis nel Regno Unito/Irlanda si esauriscono in un giorno. La band ha condiviso questa informazione sui loro canali social durante la notte. Come previsto, hanno consigliato ai fan di non acquistare biglietti contraffatti o non validi in vendita sul mercato secondario.

La vendita dei 17 concerti è iniziata di sabato mattina. Migliaia di fan hanno pazientemente atteso sulle piattaforme online per ore, sperando di ottenere i loro biglietti.

I fratelli Gallagher, Liam (51) e Noel (57), il cui rapporto ha attraversato un momento difficile, hanno annunciato la loro reunion di martedì. Di conseguenza, si esibiranno insieme l'estate prossima, dopo una separazione di 15 anni. Il tour prevede 15 concerti nel Regno Unito e due a Dublino, in Irlanda.

Un numero selezionato di fortunati fan è stato invitato ad acquistare i biglietti in anticipo. Hanno avuto l'opzione di candidarsi per una prevendita e utilizzare un codice speciale per tentare di ottenere i biglietti.

La notizia del tour degli Oasis ha suscitato entusiasmo, portando a un aumento delle vendite dei biglietti. despite warnings, some people still attempted to buy counterfeit or invalid tickets from the secondary market.

