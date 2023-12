I biglietti per i Mondiali di calcio del Qatar 2022 sono in vendita e i biglietti finali raggiungono i 1.600 dollari

I prezzi variano a seconda della partita e della categoria di posto scelta: i biglietti per la finale vanno da 604 dollari a 1.600 dollari.

Può sembrare un prezzo elevato ma, in confronto, alcuni biglietti ufficiali per il Super Bowl di quest'anno partono da 5.950 dollari.

"Questa è una Coppa del Mondo FIFA per il Qatar, per la regione e per il mondo, e i prodotti lanciati oggi riflettono l'obiettivo della FIFA di portare il bel gioco al maggior numero possibile di fan a livello globale", ha dichiarato il segretario generale della FIFA Fatma Samoura.

I residenti del Qatar beneficeranno di biglietti agevolati, con prezzi a partire da poco meno di 11 dollari per gli esclusivi posti di categoria 4, nel tentativo di riempire gli stadi per il torneo.

Saranno inoltre disponibili biglietti più economici per i disabili.

Un controverso "festival del calcio

I tifosi potranno anche acquistare pacchetti per seguire la propria squadra durante tutto il torneo, nonché biglietti multipli per partite diverse nello stesso stadio.

La FIFA ha dichiarato che i visitatori devono seguire i consigli di viaggio delle autorità del Qatar e che le ultime misure di Covid-19 saranno comunicate prima del torneo.

"Sarà un festival del calcio che vedrà i tifosi sperimentare la ricca cultura e la storia della regione attraverso la piattaforma del calcio in stadi di prima classe e non vediamo l'ora di riunire persone di culture diverse per vivere il calcio alla Coppa del Mondo FIFA", ha aggiunto Samoura.

In occasione dei Mondiali di calcio di quest'anno in Qatar sono state sollevate numerose questioni relative ai diritti umani, in particolare per quanto riguarda i lavoratori migranti e le leggi contro l'omosessualità.

Un rapporto pubblicato l'anno scorso da Amnesty International ha rilevato che le autorità del Qatar non hanno indagato sulla morte di migliaia di lavoratori migranti, nonostante le prove di condizioni di lavoro non sicure.

Alcune squadre nazionali hanno già attirato l'attenzione sulle loro preoccupazioni in materia di diritti umani, inscenando proteste durante le qualificazioni.

Nasser Al Khater, amministratore delegato del comitato organizzatore del torneo, insiste sul fatto che il Qatar è stato trattato "in modo iniquo e ingiusto" da quando ha ottenuto il diritto di ospitare il torneo 11 anni fa.

Ha promesso che la nazione ospitante sarà "tollerante" e "accogliente ".

