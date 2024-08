- I biglietti per i concerti degli Oasis sono ora disponibili.

A causa di numerosi problemi e code lunghe sui siti di biglietti, il tour di ritorno del leggendario gruppo di Britpop Oasis è stato avviato. Diversi siti sono andati temporaneamente offline o sono diventati parzialmente inutilizzabili durante il lancio della vendita dei biglietti per i 17 concerti nel Regno Unito e in Irlanda, che si sono svolti durante la mattinata. In altrove, i fan si sono trovati dietro a centinaia di migliaia di fan impazienti.

Un utente ha espresso la sua frustrazione digitando, "Oggi è il giorno in cui non otterrò i biglietti", citando le iconiche parole di apertura di "Wonderwall" di Oasis sulla piattaforma X. Un altro utente ha scherzosamente dichiarato, "Certo, sono dietro a mezzo milione di persone nella coda dei biglietti di Oasis - mi sento piuttosto ottimista!"

Il gruppo stesso ha fatto riferimento all'interesse "senza precedenti" ma ha anche messo in guardia contro la rivendita non autorizzata dei biglietti del concerto a prezzi gonfiati. I biglietti pubblicizzati fuori dalle piattaforme di vendita ufficiali sono probabile che siano falsi o annullati dagli organizzatori, come il gruppo ha tranquillamente consigliato su X dopo il lancio della vendita dei biglietti. Prima della vendita dei biglietti, i biglietti di prevendita erano stati offerti fino a 40 volte il prezzo facciale di un biglietto in piedi, come riportato dalla BBC.

Dichiarazione di Riunione Straordinaria

Oasis ha confermato la loro reunion il martedì - addirittura 15 anni dopo che il cantante principale Liam Gallagher (51) e il chitarrista Noel Gallagher (57) hanno interrotto la loro partnership a causa di una disputa familiare accesa. "L'attesa è finalmente finita", hanno annunciato sui social media. L'interesse per il gruppo è aumentato: gli stream della musica di Oasis in Germania sono quadruplicati nel giorno successivo all'annuncio, secondo GfK Entertainment.

Per l'estate del 2025 sono previsti 15 concerti inizialmente nel Regno Unito e due concerti aggiuntivi nella capitale irlandese, Dublino. Il tour partirà a Cardiff il 4 e il 5 luglio, per poi spostarsi a Manchester, la loro città natale, e a Londra, con cinque concerti ciascuna, e tre concerti nella capitale scozzese, Edimburgo, per concludersi a Dublino. Un tour globale, compreso il Nord America, rimane oggetto di speculazioni.

Oasis è diventato noto 30 anni fa con l'album "Definitely Maybe". Per celebrare l'anniversario, il gruppo ha pubblicato un'edizione commemorativa contenente outtakes, demo e versioni alternative delle canzoni.

I biglietti per il tour di reunion partono da circa £70 per un posto a sedere e £150 per il posto in piedi. Si prevedeva che i concerti si sarebbero esauriti rapidamente.

Alcuni fortunati fan sono riusciti a ottenere i biglietti venerdì sera presentando una richiesta di prevendita e utilizzando un codice speciale.

Oasis è noto come uno dei gruppi di maggior successo nella storia della musica britannica, con successi come "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic" che hanno caratterizzato gli anni '90.

