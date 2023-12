I Biden si recano a St. Croix, un ultimo momento di relax prima di un acceso 2024

È un luogo familiare: i Biden hanno trascorso le vacanze nelle Isole Vergini per più di una dozzina di anni, costruendo una routine di giornate in spiaggia e uscite a golf tra le siepi di bouganville e le palme.

È a St. Croix che Biden è fuggito con la moglie l'anno scorso prima di prendere una decisione definitiva sulla sua ricandidatura, e dove si è ritirato nel 2019 mentre si preparava alla sua prima sfida a Donald Trump.

Quest'anno, Biden si preparerà nuovamente a un'elezione - la sua ultima dopo oltre 50 anni di vita pubblica - mentre si immerge nelle giornate a 80 gradi e nei leggeri venti di tramontana dell'isola.

La fuga di una settimana nelle Isole Vergini concluderà un anno che ha portato al Presidente sfide significative, tra cui due guerre all'estero, un calo dell'indice di gradimento e il nervosismo dei Democratici per l'indebolimento della sua posizione politica in vista del 2024.

Arriva nello stesso giorno in cui il suo diplomatico di punta e altri alti funzionari sono in Messico per cercare soluzioni diplomatiche all'ondata di migranti al confine meridionale degli Stati Uniti, una questione che sembra destinata a giocare un ruolo centrale nelle elezioni del prossimo anno.

I legislatori continuano a contrattare le richieste di finanziamento di Biden per l'Ucraina, Israele e il confine, attirando le ire della Casa Bianca che ha lasciato Washington per le vacanze senza approvare i nuovi aiuti.

Nonostante le sfide, non è mai sembrato che ci fossero molti dubbi sul fatto che Biden avrebbe chiuso il 2023 ai tropici, come è sua tradizione da anni.

Le fughe presidenziali sono state a lungo un gioco di equilibri tra il tempo dedicato alla famiglia e la gestione delle crisi. L'apparato presidenziale di assistenti, apparecchiature di comunicazione e sicurezza accompagna Biden ovunque vada, compresi i Caraibi.

Le vacanze di Biden sono già state interrotte dai timori di un conflitto in espansione in Medio Oriente. La mattina di Natale, a Camp David, è stato informato degli attacchi a una base statunitense in Iraq e in seguito ha ordinato attacchi di rappresaglia contro il gruppo iraniano responsabile.

Mercoledì, Biden è stato raggiunto sull'Air Force One dal suo consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che ha avuto un ruolo centrale nella risposta americana alla guerra tra Israele e Hamas. Sullivan si è recato in Israele all'inizio del mese per colloqui con alti funzionari, tra cui il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sulla transizione a una fase di minore intensità dei combattimenti a Gaza.

Sullivan ha anche accompagnato Biden a St. Croix lo scorso anno, quando la guerra in Ucraina stava entrando nel suo decimo mese.

I segni dell'entourage presidenziale erano visibili a St. Croix nel periodo precedente l'arrivo di Biden: gli aerei da trasporto jumbo C-17 seduti tra i saltatori di pozzanghere all'aeroporto; i posti di blocco temporanei tra i fiori lungo la tranquilla strada costiera; un numero insolitamente alto di visitatori da Washington.

Negli anni passati, Biden si è per lo più ritirato dalla vista pubblica a St. Croix, trascorrendo il tempo in una casa isolata di proprietà di Bill e Connie Neville, che la Casa Bianca ha descritto come amici di Biden. Sono anche donatori democratici.

Nel 2022, Biden è stato raggiunto solo dalla First Lady e da due dei suoi nipoti, Hunter e Natalie, figli del defunto figlio del Presidente, Beau.

Durante le loro visite negli anni successivi al mandato di Biden come vicepresidente, quando il suo apparato di sicurezza si è ridotto e la normalità è tornata alla routine quotidiana, la prima coppia poteva essere avvistata a volte in giro per l'isola senza praticamente alcun seguito, guidando da sola lungo le strade fiorite in una berlina Toyota a noleggio.

Biden è uscito per giocare a golf al Buccaneer Resort, un campo par-70 descritto come "impegnativo, ma molto praticabile" sul sito web della struttura.

E di tanto in tanto ha cenato fuori, anche l'anno scorso in uno dei migliori ristoranti dell'isola.

Dopo essere emerso con due dei suoi nipoti, i giornalisti gli hanno chiesto dei suoi piani per il 2024.

"Ci sono le elezioni?", ha chiesto scherzando, prima di predire: "Il 2023 sarà un buon anno".

La fedeltà di Biden a St. Croix, un territorio statunitense, è stata la più alta di qualsiasi politico americano nella storia recente. Prima della visita di Biden nel 2022, un presidente americano in carica non aveva visitato St. Croix dal 1948, quando Harry S. Truman arrivò con lo yacht USS Williamsburg.

Nel 1997, il presidente Bill Clinton visitò la vicina St. Thomas, un'altra delle Isole Vergini americane, per le sue vacanze invernali, noleggiando un catamarano con la famiglia e facendo snorkeling con la figlia Chelsea.

Una cosa che Biden non troverà a St. Croix: i voti per la rielezione. I residenti del territorio organizzato e non incorporato non possono votare alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com