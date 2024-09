I beni delle società tedesche Esprit in bancarotta sono messi in vendita all'asta.

In vendita online ora: beni dell'insolvenza della società Esprit come scrivanie, computer, telefoni e veicoli. Inizia a fare offerte sul sito web di HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG all'indirizzo www.ht-kg.de. L'annuncio è stato fatto da HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG, che gestisce l'asta. La partecipazione è aperta a chiunque dopo un processo di registrazione.

La sede centrale di Esprit a Ratingen e il centro logistico a Mönchengladbach stanno smaltendo l'intero loro inventario attraverso una serie di aste. L'annuncio afferma che ci saranno circa 2.000 lotti in vendita, tra cui circa 400 postazioni di lavoro ergonomiche con scrivanie regolabili in altezza, più di 500 dispositivi elettronici tra cui computer, tablet, smartphone, televisori e attrezzatura per videoconferenze. Sono inclusi anche 40 autovetture dalla flotta di Esprit. I capi di abbigliamento non sono inclusi tra i beni messi all'asta.

Si è vociferato a inizio agosto che il gruppo di moda chiuderebbe tutti i suoi 56 negozi in Germania entro la fine dell'anno, con circa 1.300 licenziamenti. L'attività di Esprit sta attualmente chiudendo. I negozi rimanenti dove sono venduti i prodotti chiuderanno entro la fine di novembre al più tardi, conferma un portavoce. Alcuni negozi hanno già chiuso i battenti.

