I Beatles hanno realizzato insieme un dipinto durante la loro tournée in Giappone. Ora è all'asta

I Beatles erano nel bel mezzo di una tournée che li ha portati a suonare cinque spettacoli in soli tre giorni nella famosa arena giapponese Nippon Budokan - ma quando non si esibivano, erano rintanati nella suite presidenziale del Tokyo Hilton a creare un'opera d'arte che venne conosciuta come "Images of a Woman".

Il dipinto, che secondo alcuni esperti è l'unica opera d'arte realizzata congiuntamente da tutti e quattro i Beatles (o almeno firmata da tutti e quattro), sarà messo in vendita dalla casa d'aste Christie's di New York il 1° febbraio.

"Images of a Woman" è stimato tra i 400.000 e i 600.000 dollari e "cristallizza un momento magico nella storia dei Beatles", ha dichiarato Casey Rogers, esperto di Christie's, durante un'intervista telefonica.

"È una tale rarità avere un'opera su carta al di fuori del loro catalogo musicale che sia (una) reliquia fisica, un oggetto tangibile con il contributo di tutti e quattro i Beatles", ha detto la specialista di Christi's, parlando del dipinto di 21,5 x 31 pollici.

"È un cimelio, è un'opera d'arte, si rivolge probabilmente a una sezione molto più ampia di collezionisti... È un pezzo meraviglioso di narrazione".

Come è stato creato "Images of a Woman

La storia racconta che i Fab Four trascorsero circa 100 ore in Giappone durante il loro tour del 1966.

Al di fuori delle esibizioni (e a parte due casi in cui Paul McCartney e John Lennon uscirono con i membri del loro entourage per visitare la città di Tokyo), il gruppo rimase nella propria stanza d'albergo per volere delle autorità locali, preoccupate per la loro sicurezza. La visita della band nel Paese ha attirato fan adoranti e contestatori: sono state segnalate minacce da parte di nazionalisti giapponesi, tra cui alcuni arrabbiati per il fatto che una rock band occidentale suonasse in un'arena considerata la patria spirituale delle arti marziali.

Secondo il comunicato stampa di Christie's, un visitatore regalò loro alcuni materiali artistici; la band si ritrovò presto intorno a un tavolo, con un foglio bianco di carta artistica giapponese al centro e una lampada approssimativamente centrata su di esso. Ogni Beatle si sedette in un angolo, dipingendo qualcosa di diverso. Le registrazioni dell'album che sarebbe diventato "Revolver" suonavano in sottofondo.

Il fotografo Robert Whitaker, rappresentato dal manager della band Brian Epstein, era a disposizione per immortalare il gruppo al lavoro. "Non li ho mai visti così calmi o soddisfatti come in questo momento", ha osservato il fotografo, secondo quanto comunicato da Christie's.

I Beatles non erano estranei all'arte visiva. Lennon aveva frequentato una scuola d'arte e anche McCartney aveva studiato questa materia. Sia George Harrison che Ringo Starr disegnavano "spesso e con molto talento", ha aggiunto il comunicato stampa di Christie's.

Ogni angolo del dipinto riflette un tocco personale, con un'ampia varietà di forme, colori e persino di vernici utilizzate. La porzione di Harrison, che utilizza pennellate più scure e più arrabbiate, sembra estendersi maggiormente dal suo angolo, mentre l'area di Starr è più piccola e cartoonesca. Sia Lennon che McCartney hanno lavorato principalmente con l'acrilico, ha rilevato Christie's, mentre Harrison e Starr si sono affidati maggiormente all'acquerello.

Al centro, dove un tempo si trovava la lampada, ci sono le firme.

I Beatles non diedero mai un titolo ufficiale al loro dipinto, che divenne noto come "Images of a Woman" alla fine degli anni '80 quando "un giornalista giapponese pensò di scorgere genitali femminili nel quadrante di Paul", secondo Christie's.

"Tutto sta nell'occhio di chi guarda, non è vero?", ha detto Rogers. "Non era necessariamente l'intenzione del dipinto mentre veniva realizzato. Penso che fosse più fluido, più libero e che i membri si esprimessero da soli".

"È davvero interessante che abbia avuto altre interpretazioni nel tempo e probabilmente continuerà ad averne".

Dopo il suo completamento, il dipinto fu acquistato da Tetsusaburo Shimoyama, un dirigente dell'industria dell'intrattenimento che all'epoca era presidente del fan club dei Beatles di Tokyo. Nel 1989 fu acquistato dal proprietario di un negozio di dischi Takao Nishino, come riporta The Atlantic nel 2012, quando Nishino mise a sua volta "Images of a Woman" all'asta. (Nishino aveva conservato l'opera sotto il letto per alcuni anni).

Dopo aver deciso di separarsi dal dipinto, Nishino ha dichiarato a The Atlantic: "In origine pensavo che sarebbe stato meglio tenerlo come pezzo del patrimonio culturale giapponese; in 46 anni non ha mai lasciato il suolo giapponese". Ma il fenomeno Beatles era e rimane globale".

Il fascino duraturo dei Beatles

La Beatlemania è continuata nei decenni successivi allo scioglimento della band e, come ha notato Rogers, "non sono mai usciti dai titoli dei giornali". L'interesse per la musica della band, per la vita dei suoi membri e per il loro contributo alla cultura pop gioca un ruolo importante nel loro fascino "perenne", ha detto Rogers.

"Il mese scorso li abbiamo visti persino nei notiziari con l'aiuto dell'intelligenza artificiale", ha detto, accennando alla pubblicazione di "Now and Then", una canzone a lungo incompiuta ora completata grazie all'intelligenza artificiale.

"Images of a Woman" farà parte della "Exceptional Sale" di Christie's, un evento d'asta annuale che si tiene a New York, Londra e Parigi.

"Si tratta di capolavori, spesso oggetti rari unici nel loro genere e di importanza storica", ha dichiarato Rogers, che ha sottolineato come il dipinto dei Beatles sarà messo all'asta insieme ad altri cimeli del rock and roll, oltre a opere d'arte, manufatti sportivi e altro ancora.

Sebbene non sia molto celebrato e nemmeno conosciuto, "Images of a Woman" fu il risultato unico di un momento particolare della carriera della band. Alla fine di agosto del 1966, meno di due mesi dopo aver lasciato il Giappone, i Beatles avevano tenuto il loro ultimo concerto - nonostante un'esibizione sul tetto del 1969 - al Candlestick Park di San Francisco, mettendo fine alle rigorose tournée e spostando la loro attenzione sul lavoro in studio.

"Penso che 'Images of a Woman' rifletta davvero quelle 100 ore trascorse insieme... probabilmente una delle ultime volte in cui si sono seduti insieme, hanno riflettuto, non hanno avuto orari che li obbligassero a recarsi altrove se non al Budokan per i loro concerti", ha detto Rogers.

"E forse, allo stesso tempo, è stata una liberazione durante questo blocco", ha osservato. "È stato un grande sfogo creativo per loro".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com