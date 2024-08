I bambini tedeschi sono stati lasciati su una spiaggia danese.

Durante una vacanza in famiglia nel Parco Nazionale di Thy in Danimarca, due giovani ragazzi tedeschi si sono trovati in una situazione difficile. Questi ragazzi, di nove e dodici anni, si stavano divertendo a scavare nella sabbia delle dune quando improvvisamente il terreno sotto di loro cedette, inghiottendoli entrambi.

Ci sono voluti circa 40 minuti ai soccorritori per scavarli fuori. Dopo il salvataggio, i ragazzi sono stati portati immediately in ospedale in elicottero e attualmente sono in condizioni critiche.

Nel frattempo, in un'altra area della Jutlandia sud-occidentale, un altro ragazzo è riuscito a scappare senza ferite dopo essere stato sepolto sotto una duna. Le recenti piogge torrenziali hanno reso le dune instabili.

Anders Nyholm, un meteorologo, ha spiegato ai media danesi che la pioggia può facilmente indebolire il terreno e accumulare sabbia, come in una slavina. Ha paragonato la situazione a una valanga, dove il rischio aumenta dopo la neve, ma è difficile prevedere il preciso momento del crollo. Lo stesso vale per le frane, poiché le previsioni accurate sono difficili, ma il rischio aumenta notevolmente dopo forti piogge.

Le autorità della Jutlandia del Nord hanno consigliato ai visitatori di fare attenzione, seguire i sentieri segnalati, tenere d'occhio i bambini, evitare di scalare dune ripide e stare alla larga dagli scavi nella sabbia.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per gli incidenti in Danimarca, invitando i visitatori a prioritizzare la sicurezza durante l'esplorazione dei parchi nazionali. Nonostante gli incidenti, i genitori dei ragazzi hanno espresso la loro gratitudine ai soccorritori locali per la loro rapida azione.

Leggi anche: