- I bambini stanno giocando a un gioco intitolato "prendere una vacanza". "Papà, puoi assumere il ruolo del nonno, ma lui non si unirà a noi".

frase del fine settimana

Ogni venerdì, selezioniamo i tweet che ci hanno colpito durante la settimana. Questi tweet possono essere divertenti o affrontare questioni importanti che risuonano con noi. Dopotutto, la vita familiare non è sempre facile, e tutti incontriamo situazioni che non sono così piacevoli. Tuttavia, queste esperienze sono altrettanto importanti e meritano la nostra attenzione. Ecco perché troverai qui una miscela di tweet umoristici e seri, che riflettono la saggezza della madre di Forrest Gump: "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita".

Apprezziamo le vostre storie di famiglia, aggiungono così tanto alla nostra vita - e spesso servono come una tanto necessaria pausa prima dell'ultimo giorno di lavoro prima del fine settimana (a meno che non siate di turno, allora...). Su richiesta di un follower, abbiamo creato una pagina speciale dove potrete trovare le collezioni di tweet archiviati.

Grazie per averci fatto sapere che i nostri tweet della settimana segnano l'inizio del vostro fine settimana! 🥰

Se avete una storia o un'esperienza personale che richiede più di 140 caratteri, condividetela con noi all'indirizzo [email protected]. Se riteniamo che l'argomento abbia potenziale - potrebbe essere divertente, incoraggiante o stimolante - risponderemo. A volte, le idee profonde iniziano con un'osservazione semplice e acquistano slancio man mano che più persone riconoscono un problema o una sfida condivisa. Non vediamo l'ora di sentirvi!

Guarda il video: Ci sono molte persone sui social media che condividono la vita quotidiana delle loro famiglie. Spesso, i bambini sono al centro dell'attenzione. Ma dovrebbero le immagini dei bambini piccoli essere condivise pubblicamente online? Stern ha intervistato gli influencer Mirella e Alicia Joe per discutere i pro e i contro della presenza online dei bambini.

