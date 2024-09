I bambini si trovano in situazioni sessualmente dannose con persone con cui interagiscono online.

Recenti indagini, in programma per un prossimo evento, hanno rivelato che circa il 7% degli adolescenti tra i 10 e i 18 anni che hanno cercato assistenza medica per aggressioni sessuali in un ospedale della California tra il 2018 e il 2023 hanno attribuito ai social media il ruolo di strumento per interagire con il loro aggressore. Questa percentuale sale al 12% quando si considerano solo i casi in cui l'aggressore non era un familiare o un conoscente stretto. L'età media delle vittime era di 13 anni, con l'89% dei casi che riguardava femmine e circa l'80% degli aggressori erano maschi adulti.

La responsabile dello studio, la dottoressa Shalon Nienow del Chadwick Center for Children and Families del Rady Children’s Hospital-San Diego, ha riferito che la sua ricerca in corso con dati più recenti suggerisce un aumento significativo della percentuale di aggressioni sessuali ai minori mediate dai social media.

"I social media sono un canale di comunicazione ubiquitario per i giovani, che crea un falso senso di sicurezza e 'amicizia' con persone incontrate online," ha dichiarato Nienow. "Nella nostra esperienza, i social media svolgono un ruolo significativo nel facilitare la comunicazione e la connessione tra le vittime e i loro aggressori nei casi di aggressioni sessuali tra conoscenti."

Coinvolgere i bambini in discussioni sull'incolumità online e il consenso

Mentre il paesaggio digitale ha ridefinito le dinamiche della tutela dei bambini, è diventato sempre più importante per i genitori educare i loro figli sui pericoli digitali.

"In passato, knowing a child's whereabouts was sufficient to protect them, but now, sexual exploitation can occur within our homes without our knowledge," ha notato la dottoressa Anna Akerman, professoressa associata presso il dipartimento di comunicazione dell'Università Adelphi a New York, che si occupa di comprendere l'impatto dei media sui bambini. "Gli adolescenti vittime di abusi sessuali spesso scelgono di rimanere in silenzio a causa di colpa, paura e vergogna."

Questi sentimenti sottolineano l'importanza di avviare conversazioni sui rischi con i bambini. I genitori dovrebbero informare i loro figli dei potenziali pericoli online, evidenziando i rischi posti dagli sconosciuti che potrebbero tentare di contattarli online, sottolineando la necessità dell'approvazione dei genitori prima di incontrare qualcuno di persona e incoraggiandoli a rifiutare se si sentono a disagio in una situazione.

"Iniziare presto e avere un dialogo aperto riguardo all'autonomia del corpo, alla sicurezza e alle preoccupazioni sul consenso è fondamentale per creare fiducia reciproca, comprensione e per empowerment dei bambini a esprimere eventuali preoccupazioni che possono sorgere," ha aggiunto Nienow. È anche professoressa associata di pediatria presso l'Università della California, San Diego.

Monitorare le interazioni online dei bambini

Monitorare le interazioni online dei bambini è diventato essenziale nell'era digitale, poiché molti genitori erroneamente le associano all'invasione della privacy.

Questo mese, Instagram ha introdotto nuove funzionalità di sicurezza che consentono ai genitori di visualizzare i profili con cui i loro figli hanno recentemente interagito. Queste misure forniscono un modo per i genitori di rimanere informati sulle interazioni dei loro figli senza spiare i loro messaggi.

Le impostazioni aggiornate di Instagram per gli utenti under 18 limitano la ricezione di messaggi solo alle persone con cui sono già connessi. Tuttavia, i 16-17enni hanno la possibilità di modificare queste impostazioni, sottolineando l'importanza di assicurarsi che i bambini non le modifichino e di verificare le loro età per marcare i loro account come account per teenager.

Insegnare ai bambini il contenuto appropriato

I genitori dovrebbero anche prestare attenzione al contenuto che i loro figli condividono sui social media, poiché gli studi dimostrano che gli adolescenti spesso si espongono inconsapevolmente a rischi condividendo contenuti percepiti come provocanti.

Gli adolescenti possono inconsapevolmente mettersi in pericolo condividendo immagini sessualizzate di se stessi. La mia ricerca ha rivelato che le ragazze spesso cercano di aumentare la loro popolarità pubblicando foto invitanti per ottenere like sulle piattaforme social. Pertanto, è fondamentale che i genitori educano i loro figli sui possibili rischi del condividere tali immagini, che potrebbero renderli un bersaglio per i predatori. I genitori dovrebbero anche prestare attenzione alle attività online dei loro figli.

Purtroppo, i bambini spesso trovano modi per aggirare le regole e le protezioni dei genitori. Un'adolescente che ho intervistato per il mio libro ha confessato che sua madre le aveva proibito di pubblicare foto di sé in costume da bagno. Per aggirare questa regola, ha condiviso queste foto su un'altra piattaforma, solo per scoprire che erano state ripubblicate su un'altra piattaforma social - apparentemente utilizzata per il traffico di ragazze minorenni.

"Ho avuto paura che potessero trovarmi e prendermi," ha ricordato la ragazza.

Per fortuna, si è rivolta a sua madre per aiuto. Tuttavia, molti bambini sono riluttanti a confidare nei loro genitori quando incontrano situazioni difficili a causa della paura di perdere i loro dispositivi digitali. Pertanto, il messaggio più importante che i genitori possono trasmettere è che sono una fonte di aiuto sicura e affidabile, indipendentemente dagli errori dei loro figli.

La capacità dei predatori sessuali di interagire con i bambini sui social media rappresenta una minaccia significativa.

Tuttavia, come ha argomentato Akerman, ci sono modi pratici per i genitori di educare i loro figli sulla protezione di sé e sulla tutela delle loro attività online.

"In quanto possiamo monitorare ciò che i teenager fanno su queste piattaforme e avviare conversazioni costruttive sui loro rischi, possiamo significativamente mitigare questa minaccia molto reale e in continua evoluzione," ha concluso Akerman.

Di fronte all'aumento delle preoccupazioni per le aggressioni sessuali mediate dai social media, promuovere la salute e il benessere nella comunicazione digitale è fondamentale per gli adolescenti. Incoraggiare dialoghi aperti sull'incolumità online, il consenso e l'autonomia del corpo può empowerment i bambini a esprimere le loro preoccupazioni e a prendere decisioni informate sulle loro interazioni online.

Inoltre, i genitori dovrebbero attivamente partecipare al benessere digitale dei loro figli, rimanendo informati sulle loro attività online e utilizzando le funzionalità di sicurezza disponibili per monitorare le loro interazioni. Attraverso questo approccio combinato di educazione e monitoraggio, possiamo contribuire a creare un ambiente digitale più sicuro per i nostri figli.

