I bambini si stanno lasciando indugiare dall'inalazione del gas "Galaxy" per ottenere effetti inebrianti.

I seguenti articoli sono caricati con ossido nitrico, prodotti da una corporation con sede ad Atlanta, destinati unicamente a scopi culinari come caffè freddi, dolci e salse. Al momento dell'uso, questi caricatori, realizzati in cartucce d'acciaio inossidabile, aiutano a trasformare latte e altri ingredienti in uno stato montato. Tuttavia, senza un componente alimentare, l'emissione consiste unicamente in ossido nitrico.

L'uso improprio dell'ossido nitrico - spesso chiamato "fare i whippets" dagli adulti - non è un concetto nuovo, secondo la dottoressa Gail Saltz, professoressa associata di psichiatria alla Cornell University e psichiatra associato al New York-Presbyterian Hospital.

La pratica ha registrato una significativa crescita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, secondo uno studio pubblicato a marzo 2018. Nel Regno Unito - dove è diventato illegale possedere la sostanza - l'uso di ossido nitrico tra i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni nel 2020 era secondo solo alla cannabis. Allo stesso modo, gli aumenti nell'uso nei Paesi Bassi sono stati collegati a un numero crescente di giovani che presentano sintomi neurologici negli ospedali.

Gli anni dell'adolescenza sono spesso un periodo di heightened curiosity, pressione dei pari, un desiderio di sperimentare, un'impellenza di adattarsi, instabilità emotiva e altri fattori di stress che gli adolescenti possono cercare di sfuggire, ha spiegato Saltz.

"Tutti questi fattori possono influenzare un teenager a provare una sostanza che induce l'intossicazione", ha detto, aggiungendo: "Le opportunità di esposizione sono significativamente espanse a causa dei social media".

Ad esempio, TikTok cerca di impedire agli utenti di accedere ai contenuti associati a "Galaxy Gas" reindirizzandoli alle linee guida e alle risorse sull'uso improprio delle sostanze. Tuttavia, i video che aggirano la censura eliminando alcune lettere nell'etichetta continuano a raccogliere milioni di visualizzazioni. È importante notare che alcuni video sui social media etichettati "Galaxy Gas" mostrano prodotti per l'ossido nitrico di altri marchi.

Despite not being inherently sinister, the availability of flavor options can be appealing to children, according to Saltz.

The illicit misuse of nitrous oxide products carries serious health risks, according to a spokesperson for Galaxy Gas. In a statement, the company expressed concern over the reports and social media posts of individuals misusing their products and has temporarily halted sales of whipped cream chargers.

The company's terms of use and conditions of sale explicitly prohibit unfair use, misuse, or enticing children. If anyone misuses a nitrous oxide product, they are encouraged to contact the Crisis Lifeline at 988 for resources on substance abuse assistance.

Rischi dell'uso improprio dell'ossido nitrico

L'uso previsto dell'ossido nitrico è in ambienti medici, come il rilassamento dei pazienti per le procedure dentali, ha spiegato Saltz.

In tali contesti, "viene generalmente impiegato come miscela di ossigeno e ossido nitrico, non ossido nitrico puro, e controllato in un ambiente monitorato", ha detto Saltz. "Viene somministrato gradualmente, in modo che non limiti la fornitura di ossigeno che si riceverebbe altrimenti e non sia un'affluenza improvvisa".

Tuttavia, l'inalazione di rapidi getti di ossido nitrico puro compromette la fornitura di ossigeno, che può portare a svenimento, attacco cardiaco, sentirsi male, perdita di equilibrio, mal di testa, nausea, vomito e convulsioni. Altri rischi includono danni cerebrali, anemia, danni nervosi, paralisi, carenza di vitamina B12 e dipendenza dall'ossido nitrico.

L'uso improprio dell'ossido nitrico può anche essere fatale, e il livello di esposizione richiesto varia a seconda della quantità e della sensibilità individuale.

Informare i bambini sull'uso improprio delle sostanze

Data la gravità della situazione, conversazioni attive e aperte con i bambini sull'uso improprio dell'ossido nitrico e sull'abuso di sostanze in generale sono fondamentali, ha sottolineato Saltz.

"La maggior parte dei genitori crede che il proprio figlio non ne sia a conoscenza o non lo scoprirà perché lo desiderano", ha detto Saltz. "Tuttavia, quando un bambino raggiunge i suoi anni preadolescenti, c'è una forte possibilità che abbia già avuto accesso a tale informazione e ne sia a conoscenza, con qualcuno tra i suoi pari che lo pratica. È semplicemente ingenuo supporre che 'Se non ne parlo, non lo scoprirà e non lo incontrerà casualmente'".

Iniziare la conversazione con domande invece che con un discorso che potrebbe far distrarre i bambini, ha suggerito Saltz. Queste domande potrebbero includere: Ne hai sentito parlare? Cosa ne pensi, sai e provi a riguardo? Cosa vedi sui social media a riguardo? Qualcuno dei tuoi amici lo sta provando?

La discussione dovrebbe essere un processo a due vie, che permetta ai bambini di esprimere i loro pensieri mentre si comunicano le proprie preoccupazioni e si rispondono alle loro domande, ha detto Saltz. Ricorda loro che i video sui social media che mostrano giovani che si divertono usando il gas esilarante sono solo un aspetto della storia - non rivelano i danni che tali attività possono causare e non tutti potrebbero subirne gli effetti. Incoraggia il tuo bambino a confidarsi con te prima di provare qualcosa che incontra online.

Sono qui 24/7 per chiacchierare o rispondere alle domande, e se tuo figlio o i suoi amici si trovano mai in una situazione difficile, interverrò prima di fare qualsiasi domanda, secondo Saltz.

I segni che tuo figlio potrebbe stare usando l'ossido nitrico potrebbero includere cartucce vuote nella sua stanza, attacchi di risate incontrollabili, un umore inspiegabilmente alto e stranamente allegro, denaro misteriosamente scomparso e l'associazione con bambini che mostrano comportamenti simili, ha spiegato Saltz.

Altri segnali di allarme potrebbero includere un calo delle prestazioni scolastiche o sportive, o un insolito amore per la solitudine.

Se tuo figlio chiede casualmente se la famiglia può acquistare un caricatore per panna montata, o se ne trovi uno scomparso, questi sono anche segnali di allarme.

Se credi che tuo figlio utilizzi spesso qualcosa, "Saltz ha consigliato di portarlo da un professionista della salute mentale - qualcuno con esperienza in uso o abuso di sostanze. Dirgli solo di smettere potrebbe non essere un'opzione."

Il maluso dell'ossido nitrico può portare a vari problemi di salute, tra cui svenimenti, attacchi di cuore e persino convulsioni. Per promuovere il benessere e mantenere una buona salute, è fondamentale avere conversazioni aperte con i bambini sull'uso scorretto delle sostanze, compreso l'ossido nitrico, prima che incontrino tale informazione inaspettatamente.

