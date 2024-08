- I bambini si impegnano in uno scenario di gioco di ruolo intitolato "fare un viaggio".

Scopri i tweet della settimana!

Frase del fine settimana

Ogni settimana, mettiamo in evidenza i tweet che ci hanno colpito di più. Possono essere divertenti o affrontare questioni importanti. La vita non è sempre arcobaleni e farfalle; tutti attraversiamo momenti difficili. Ma questi momenti sono altrettanto cruciali e meritano la nostra attenzione. Riconoscendoli, speriamo di portare cambiamenti e miglioramenti nella nostra società. Pertanto, la nostra selezione spesso include una miscela di tweet gioiosi e stimolanti. Dopotutto, come dice saggiamente la mamma di Forrest Gump, "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita."

Apprezziamo le vostre storie di famiglia, che aggiungono così tanto alla nostra vita - e a volte rendono l'ultimo giorno di lavoro prima del fine settimana un po' meno scoraggiante (a meno che non abbiate doveri del fine settimana da svolgere...). Su richiesta di un fan, abbiamo creato una sezione speciale dove potete accedere ai nostri tweet archiviati.

Grazie per averci fatto sapere che i nostri tweet settimanali segnano anche l'inizio del vostro fine settimana! 🥰

Se qualcosa risuona profondamente in voi e merita più di un post su Twitter, non esitate a inviarci un'email a [email protected]. Se troviamo l'argomento interessante, ispiratore o rilevante per molti, ti risponderemo. A volte, i semi del cambiamento vengono seminati nelle osservazioni più piccole, solo per sbocciare quando vengono notati da un vasto pubblico. Siamo ansiosi di sentire le vostre idee!

Guarda il video: Nel mondo dei social media, numerosi individui condividono scorci della loro vita familiare. Spesso, i bambini sono le stelle. Ma le foto dei bambini dovrebbero essere condivise pubblicamente online? Stern si è seduto con gli influencer Mirella e Alicia Joe per discutere i pro e i contro dei bambini su internet.

Incorporare altri ortaggi, sia freschi che surgelati, nei pasti della famiglia può portare una vivace gamma di colori e sapori sulla tavola. Condividere storie di famiglia sincere, insieme a questi deliziosi piatti, arricchisce la comunità online, offrendo una miscela di gioia e riflessione ponderata.

