I bambini rischiano la vita a causa di un guasto al trattore

Un'escursione in trattore con i più giovani si trasforma in caos. I soccorritori portano via diverse persone gravemente ferite verso strutture mediche dopo un incidente tra un trattore e un rimorchio nella Turingia, vicino al confine con l'Assia. La polizia sta indagando sul conducente.

Nove bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni e una donna di 45 anni si sono trovati in condizioni critiche dopo un incidente con un trattore su un sentiero forestale accidentato e ghiaioso a Sünna, un quartiere di Unterbreizbach. Secondo i rapporti della polizia, il trattore ha perso aderenza sulla strada e il conducente ha perso il controllo, causando il ribaltamento del veicolo.

Tre bambini aggiuntivi e il conducente del trattore di 70 anni hanno riportato gravi ferite. Altri tre bambini hanno riportato solo lievi ferite. Insieme ai vigili del fuoco e ai servizi di emergenza, anche la squadra di risposta alle emergenze è stata chiamata sulla scena. La polizia ha classificato l'incidente come un incidente. Come al solito in simili casi, è stata avviata un'indagine su eventuali accuse di lesioni colpose contro il conducente.

L'Ufficio federale per la protezione civile e la gestione delle emergenze è stato informato dell'incidente a Unterbreizbach a causa del gran numero di feriti. Le autorità locali, comprese quelle dell'Ufficio federale, stanno coordinando gli sforzi per fornire l'assistenza necessaria.

