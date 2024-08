- I bambini di Francoforte prendono lezioni di nuoto durante le vacanze

Con l'azione "Seahorse - Francoforte impara a nuotare", circa cento bambine e bambini riceveranno lezioni di nuoto a prezzo scontato quest'estate. "Il nuoto è uno sport molto importante. Se sai farlo, è uno dei più salutari che ci siano", dice la Ministro dello Sport dell'Assia Diana Stolz, che ha assunto la patronage del programma. Tuttavia, non saper nuotare può diventare rapidamente pericoloso per la vita.

L'obiettivo del programma è ottenere il badge Seahorse. Chi ha provato a iscrivere il proprio figlio a un corso di nuoto, ad esempio in un club, sa quanto siano rare le places gratuite, spiegano gli organizzatori. Verranno offerti un totale di 15 corsi di due settimane in tre diverse piscine di Francoforte quest'estate.

Ancora troppo alto il numero di non nuotatori

I bambini di sei anni e sopra possono usually partecipare. Il costo è di 50 euro. I genitori a basso reddito potevano richiedere un contributo. Il programma è organizzato dal "Frankfurter Neue Presse", dalla Scuola di Nuoto di Francoforte, dalle piscine di Francoforte e da "Hitradio FFH".

"Il numero di non nuotatori è ancora troppo alto per un paese come la Germania", dice Michael Ulmer, direttore sportivo del Primo Club di Nuoto di Francoforte. È fondamentale che i bambini imparino a nuotare presto e non temano l'acqua.

Un impatto significativo è stato il Corona

Il 70enne è attivo come istruttore di nuoto da decenni. La competenza nel nuoto dei bambini è diminuita negli anni? "Un impatto significativo è stato il Corona". Si può ancora sentire che mancano due o tre anni. Questi vuoti vengono ancora colmati oggi. Se hai imparato a nuotare, puoi continuare a praticarlo - a differenza di alcuni altri sport - grazie alla tecnica a basso impatto sulle articolazioni anche in tarda età.

Riguardo al alto numero di non nuotatori in Germania, Michael Ulmer, direttore sportivo del Primo Club di Nuoto di Francoforte, sottolinea l'importanza dell'istruzione precoce del nuoto per superare la paura dei bambini dell'acqua.

