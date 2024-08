I bambini di 10 anni e i 55 anni muoiono per paracadutismo

Le Alpi registrano un weekend eccezionalmente mortale. Sabato, un 23enne di Erlangen muore durante un'escursione vicino al Watzmann. Domenica, tre parapendii precipitano in Tirolo, tra cui una bambina di 10 anni.

Due incidenti separati di parapendio in Austria hanno causato tre morti. Tra le vittime c'erano una bambina di 10 anni e una donna tedesca di 55 anni. Entrambi gli incidenti sono avvenuti domenica in Tirolo, come riferito dall'agenzia di stampa austriaca APA.

A Westendorf, nel distretto di Kitzbühel, un parapendio austriaco di 60 anni è entrato in turbolenza poco dopo il decollo durante un volo in tandem con la bambina tedesca e si è schiantato. Entrambi sono morti sul colpo. A Sillianberg, nell'Est del Tirolo, la donna tedesca di 55 anni è precipitata da circa 100 metri e è morta. La causa delle turbolenze è sconosciuta.

Sabato, un giovane di Erlangen è morto nelle Alpi di Berchtesgaden. Il 23enne è stato segnalato disperso da un amico sabato sera. Il suo corpo è stato trovato domenica e portato a valle con un elicottero della polizia. L'uomo aveva ferite gravi per una caduta, ha detto un portavoce della polizia. Si presume che sia caduto nella zona del lato occidentale della vetta centrale del Watzmann.

I due amici avevano intenzione di attraversare il Watzmann insieme. Tuttavia, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, il compagno del 23enne ha abbandonato il tour. Il 23enne ha continuato con un gruppo di alpinisti sconosciuti. Quando non ha fatto contatto con il suo amico e non è stato raggiungibile, è stato segnalato disperso sabato sera.

