I bambini della Germania hanno avuto tragici risultati dopo un incidente nelle dune.

Mentre trascorrevano le vacanze con le loro famiglie nella regione del Nord Jutland in Danimarca, due teenager tedeschi si sono trovati in una situazione pericolosa. Questi ragazzi, di nove e dodici anni, stavano giocando tra le dune di sabbia, scavando un buco, quando improvvisamente la sabbia sotto di loro cedette. Intrappolati sotto la sabbia per 40 minuti angoscianti, entrambi i ragazzi hanno ceduto alle loro ferite.

Stando a quanto riferito dalle autorità danesi, questi tragici eventi si sono verificati nella cittadina costiera di Nørre Vorupør. I ragazzi provenivano da Monaco e il loro calvario si è svolto di domenica.

Dopo aver scoperto i ragazzi sepolti sotto la massa di sabbia, è stata avviata un'operazione di soccorso frenetica. Sono stati estratti dalla loro situazione pericolosa dopo circa 40 minuti, suscitando un'ondata di sollievo tra i soccorritori. Successivamente, sono stati trasportati in un ospedale vicino in condizioni critiche. Tuttavia, il loro stato è rimasto incerto, lasciando tutti in ansia.

Purtroppo, le condizioni dei giovani sono peggiorate e sono morti martedì sera. La polizia danese, con sede nella regione della Mellersta Jämtland, ha comunicato questa notizia devastante. L'incidente viene attualmente definito come "un tragico incidente".

Le indagini preliminari della polizia suggeriscono che i ragazzi avevano accidentalmente creato una sorta di struttura simile a una grotta nelle dune mentre giocavano in spiaggia. Questo potrebbe aver giocato un ruolo nel scatenare il successivo smottamento.

Oltre a questo incidente, un altro smottamento nella regione ha interessato un ragazzo tedesco di dieci anni nello stesso giorno. Fortunatamente, è stato salvato illeso grazie a una missione di soccorso rapida.

La notizia della morte dei ragazzi è stata accolta con profonda tristezza dalle loro famiglie e amici a Monaco. Questo triste evento ha sottolineato i pericoli del gioco tra le dune di sabbia, invitando alla cautela per i futuri visitatori delle spiagge danesi.

