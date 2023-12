I 5 migliori ristoranti del centro di Los Angeles

Ma negli ultimi tempi le cose stanno cambiando. Il centro città offre oggi ogni tipo di attrazione per intrattenere i visitatori e i residenti: Grand Park, il Broad Museum di arte contemporanea e lo shopping al Grand Central Market sono solo un piccolo assaggio.

E mentre vi godete i parchi, i musei e tutto il resto del centro, potete anche fermarvi a mangiare qualcosa. La scena dei ristoranti del centro è vivace, rimane aperta oltre le 17.00 e aumenta il fascino crescente della zona. E le opzioni si addicono a una città che è un melting pot globale.

Ecco cinque ristoranti del centro di Los Angeles, molto apprezzati dagli chef locali, che vi consigliamo di visitare personalmente:

1. Broken Spanish

È piuttosto facile trovare cibo messicano a Los Angeles, ma cosa fare quando si vuole un messicano memorabile e fuori dal comune? I colleghi chef amano andare da Broken Spanish, dove Ivan Marquez e Ray Garcia supervisionano il tutto.

La tostada di Broken Spanish è molto apprezzata: "La sua tostada su tortilla di mais heirloom (fatta a mano in casa) con barbabietole, uovo sodo e habanero sottaceto è trascendentale!" scrive lo chef Sammy Monsour, co-autore del libro di cucina "American Burger Revival".

Avete mai mangiato l'anatra in un ristorante messicano? L'anatra arrosto con mole è considerata un altro piatto forte. Un altro piatto innovativo è il cavolo rosso carbonizzato con cueritos (pelle di maiale). Gli ingredienti dei piatti variano da ostriche e capesante a barbabietole e funghi.

Broken Spanish afferma di aggiungere un supplemento del 3% al conto per poter garantire l'assicurazione sanitaria ai suoi dipendenti a tempo pieno, ma i commensali possono chiedere la rimozione del supplemento se lo desiderano.

Broken Spanish: 1050 S. Flower St. Los Angeles, CA, 90015. Chiamare: 213-749-1460. $$$

2. Bäco Mercat

Se siete in vena di piatti ispirati all'Europa meridionale e al Mediterraneo, questo è il posto giusto. È solo uno dei ristoranti del gruppo dello chef Josef Centeno, ma i panini a base di pane piatto e gli altri piatti qui fanno una grande impressione.

Il panino Original con carnitas di maiale, manzo e salbitxada (una salsa a base di pomodoro della regione spagnola della Catalogna) è uno dei preferiti dagli chef.

"Non si può sbagliare con il panino originale di Bäco", dice lo chef Tim Goodell, co-proprietario del Public Kitchen & Bar di Los Angeles. "Hanno migliorato la tradizionale carnitas di manzo aggiungendo la pancia di maiale".

Altri piatti che hanno attirato l'attenzione: La Fava Fritter Bäco (con feta-poblano, ceci e salmorejo) e la Granola della casa con Lebni (yogurt non zuccherato) e miele. Gli amanti della cucina vegetariana troveranno un menu ricco di offerte. Il Bäco Mercat offre anche un'ampia selezione di vini, cocktail e birre.

Bäco Mercat: 408 S. Main St. Los Angeles, CA, 90013. Chiamare: 213-687-8808. $$

3. Bestia

Se desiderate un ristorante italiano che migliori le selezioni di pasta e pizza e che offra una gamma di piatti ben al di là di quelli tradizionali, recatevi al Bestia. L'idea industriale del ristorante è degli chef e fondatori Genevieve Gergis e Ori Menshe.

Essi eccellono nell'italiano rustico. Per esempio, considerate il Branzino intero alla griglia. È accompagnato da viticci di piselli, erbe fritte e limone grigliato. Lo chef e personaggio televisivo Nathan Lyon lo descrive come "la semplicità al suo meglio". Se avete sempre esitato a ordinare del pesce per paura che arrivasse secco, privo di sapore e di acidità, Bestia vi farà cambiare idea".

Vi sentite avventurosi? Un altro piatto interessante che sta attirando l'attenzione degli chef della città sono gli Gnocchetti di midollo osseo e spinaci.

Nel menu troverete anche una bella varietà di dessert, come le Frittelle di ricotta all'acero e la Crostata tiepida di ricotta alle pere.

Bestia: 2121 E. 7th Place, Los Angeles, CA 90021. Chiamare: 213-514-5724. $$$

4. Pupuseria di Sarita

Questo ristorante ha un nome divertente da pronunciare e un cibo che ricorderete. È uno dei venditori del famoso Grand Central Market di Los Angeles. Potete prendere uno sgabello al bancone o ordinare altrove.

La proprietaria Sara Clark serve una deliziosa cucina salvadoregna che deriva da ricette di famiglia.

Le pupusas di cactus sono state apprezzate dallo chef Sammy Monsour: "Ne ho una voglia matta. Vengono preparate su ordinazione, calde, con un'ottima cottura/crosta e caricate con tonnellate di formaggio". Un'altra pupusa nel mirino degli chef: il loroco (un fiore commestibile dell'America centrale).

Oltre alle popolari pupusas (una spessa torta di mais con ripieni salati), si possono trovare anche platani fritti, stufati salvadoregni e proposte vegetariane.

Sarita's Pupuseria: 317 S. Broadway, Los Angeles, CA 90013. Chiamare: 213-626-6320. $

5. Wurstküche

Quando si pensa alla cucina tipica di SoCal, probabilmente non viene in mente la cucina tedesca rivisitata. Ma Wurstküche potrebbe cambiare le cose. Il ristorante si autodefinisce "fornitore di salsicce esotiche alla griglia".

A tal fine, la salsiccia di anatra e pancetta è un buon punto di partenza. Lo chef Tim Goodell afferma di essere dipendente: "Con una carne tenera e un tocco piccante di jalapeño, la combinazione di ingredienti è davvero unica. Cerco di ordinare qualcosa di diverso ogni volta che ci vado, ma non ci riesco".

E cosa si sposa meglio con una buona salsiccia se non delle croccanti patatine belghe fritte due volte? È possibile ordinarle con una varietà di salse da intingere, tra cui ketchup al curry e maionese al pesto.

Se volete un piatto veramente esotico, ci sono anche il serpente a sonagli e il coniglio su un involtino appena sfornato. Da bere con un'ampia selezione di birre tedesche e belghe alla spina.

Wurstküche: 800 E. 3rd St., Los Angeles, CA 90013. Chiamare: 213-687-4444. $$ (C'è anche una sede a Venezia)

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com