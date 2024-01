I 10 seggi del Senato che hanno maggiori probabilità di cambiare nel 2024

Perché? Per via della mappa. La decisione del senatore democratico Joe Manchin di non ricandidarsi in West Virginia ha sottolineato quanto sia vantaggioso per i repubblicani il campo di gioco del 2024. Ma la vittoria del presidente Joe Biden darebbe ai democratici del Senato un leggero - enfasi su leggero - cuscinetto, grazie al ruolo di spareggio del vicepresidente in una camera equamente divisa.

Il Partito Repubblicano deve conquistare solo uno o due seggi - a seconda del partito che vincerà la Casa Bianca - per ribaltare il controllo del Senato. La Virginia Occidentale è stata a lungo classificata come il seggio più probabile e, con la partenza di Manchin, i repubblicani sono ora quasi certi di conquistarlo.

L'attenzione si è spostata sugli altri due seggi degli Stati rossi che i democratici stanno difendendo: il Montana e l'Ohio, che sono rispettivamente il secondo e il terzo seggio più probabile. (Le classifiche si basano sui rapporti della CNN, sulle cifre della raccolta fondi e sui dati storici relativi all'andamento degli Stati e dei candidati).

La corsa per il controllo del Senato quest'anno offrirà un test politico cruciale: Le corse sono così nazionalizzate che il primo posto in classifica - e i fattori che influenzano la competizione - è l'unica cosa che conta? (Questo aspetto è particolarmente importante quest'anno a causa della grande sovrapposizione tra i cinque Stati in cui si svolgono le corse chiave per il Senato e i campi di battaglia delle presidenziali). Oppure i singoli candidati, le corse che conducono e le questioni locali sono altrettanto importanti? La risposta deciderà probabilmente chi vincerà la Camera.

I democratici difendono sette dei 10 seggi del Senato che hanno maggiori probabilità di cambiare. Un ottavo seggio, quello dell'Arizona, è occupato da un'ex democratica, la senatrice indipendente Kyrsten Sinema, che fa ancora parte del suo partito e non ha detto se si candiderà per la rielezione. La decisione di Manchin ha avuto l'effetto immediato di rendere gli unici due obiettivi democratici di questa lista - Texas e Florida - molto più importanti nella strategia del partito per il 2024.

Supponendo che il West Virginia sia fuori dalla mappa dei Democratici, ecco cosa dovrebbe accadere per mantenere il controllo del Senato: Potrebbero difendere tutti i seggi rimanenti e mantenere la presidenza (grazie al voto di spareggio del vicepresidente in un Senato 50-50); potrebbero mantenere tutti i seggi rimanenti, perdere la presidenza, ma conquistare la Florida o il Texas; oppure potrebbero perdere un altro seggio, vincere la presidenza e conquistare sia la Florida che il Texas. Se riuscissero a conquistare uno di questi Stati perdendo la presidenza, il candidato democratico al Senato dovrebbe superare in modo significativo il primo della lista.

La matematica è scoraggiante. Soprattutto se diversi sondaggi nazionali e negli Stati in bilico mostrano Biden in svantaggio rispetto al suo predecessore e all'attuale leader del GOP Donald Trump in un'ipotetica rivincita.

I senatori democratici su cui poggia il controllo della Camera - in particolare Jon Tester del Montana e Sherrod Brown dell'Ohio - devono probabilmente prendere le distanze dalla corsa presidenziale il più possibile. Entrambi sono già in carica e hanno un marchio individuale in patria, ma resta da vedere se questo sarà sufficiente per contrastare la tendenza partitica dei loro Stati, come hanno fatto in passato.

I democratici fanno lo stesso ragionamento - sulla rilevanza della personalità rispetto alla partigianeria - per spiegare come possono sconfiggere i senatori Rick Scott e Ted Cruz in Florida. Rick Scott in Florida e Ted Cruz in Texas. Ma questi sono Stati costosi che sono sfuggiti ai Democratici per anni, e investire lì potrebbe distogliere risorse dai seggi che stanno difendendo.

Se c'è un barlume di speranza per i Democratici, è che le primarie del Partito Repubblicano sono in fermento, nonostante la nuova strategia del National Republican Senatorial Committee di sostenere in anticipo il candidato che ritiene più forte per le elezioni generali. Le primarie contestate contano meno in West Virginia. Ma una corsa divisiva del Partito Repubblicano è una possibilità reale in Montana, e ci sono campi affollati in Ohio, Nevada e Michigan. In Wisconsin, il Partito Repubblicano ha perso la sua prima scelta e sta aspettando che un ricco uomo d'affari entri in corsa. Il candidato repubblicano per il Senato in Arizona è un fervente negazionista. Solo in Pennsylvania il Partito Repubblicano ha evitato una battaglia intestina, consentendo al suo candidato di andare già a testa alta con l'incumbent democratico. Ma resta da vedere se la strategia del Partito Repubblicano di reclutare candidati facoltosi - alcuni dei quali finora non sono stati sottoposti ad alcuno scrutinio - darà i suoi frutti.

All'inizio dell'anno elettorale, ci sono diversi elementi chiave da tenere d'occhio. I rapporti sulla raccolta fondi dell'ultimo trimestre del 2023 saranno pubblicati alla fine del mese. Riusciranno i Democratici a sostenere il loro slancio di raccolta fondi? I ricchi reclutatori del GOP si autofinanzieranno in modo significativo? I repubblicani riusciranno a trovare un candidato in Wisconsin e a risolvere le primarie con un danno minimo per i loro candidati finali?

Queste classifiche saranno aggiornate nel corso dell'anno, man mano che avremo a disposizione altri dati.

Per ora, ecco i 10 seggi del Senato che hanno maggiori probabilità di cambiare:

1. Virginia Occidentale

Il senatore democratico Joe Manchin della West Virginia

La decisione del senatore democratico Joe Manchin di non ricandidarsi ha affossato qualsiasi possibilità che il suo partito avesse ancora di mantenere questo seggio in uno Stato che Trump ha conquistato per due volte con circa 40 punti di vantaggio.

I repubblicani sono ben posizionati per conquistare il seggio con il governatore Jim Justice o con il rappresentante degli Stati Uniti Alex Mooney come loro candidato. Mooney e i suoi alleati del Club for Growth Action, che ha promesso di spendere milioni per sostenere il deputato, stanno cercando di legare Justice, un ex democratico, a Biden e al suo partito.

Un gruppo chiamato Conservative Americans PAC sta rispondendo a Mooney, sottolineando le sue origini nel Maryland e facendo notare che anche il club si è opposto a Trump. Justice ha l'appoggio del National Republican Senatorial Committee e di Trump, il cui sostegno ha un peso significativo in questo Stato profondamente rosso.

2. Montana

Senatore democratico Jon Tester del Montana

La rielezione del senatore democratico Jon Tester sarà il più grande barometro per capire se gli incumbent con un marchio forte possono ancora contrastare la partigianeria dei loro Stati - una prova che ha già superato tre volte.

I repubblicani sono entusiasti della loro recluta per sfidare Tester. Tim Sheehy, SEAL della Marina in pensione, è stato veloce nel presentarsi agli elettori, cosa che la sua campagna attribuisce al nuovo arrivato in politica per aumentare la sua posizione in un'ipotetica primaria contro il rappresentante degli Stati Uniti Matt Rosendale. Un recente spot fa leva sul servizio militare di Sheehy e attacca Tester (e Biden) per essere "troppo liberale per tenerci al sicuro". Sheehy ha anche un super PAC che lo sostiene.

Ma il nativo del Minnesota ha dovuto fare i conti con alcuni titoli negativi - su cui i Democratici hanno fatto leva - tra cui un articolo di Semafor sui commenti che ha fatto in agosto, in cui affermava di voler riportare l'assistenza sanitaria alla "pura privatizzazione". (Il suo portavoce ha dichiarato che stava attaccando le compagnie di assicurazione e che sostiene le protezioni per le condizioni preesistenti, oltre a onorare gli impegni di Medicare e della Social Security).

Questa gara offre anche il miglior banco di prova per la nuova strategia dei Repubblicani nazionali di schierarsi presto nelle primarie. Rosendale, che ha perso contro Tester nel 2018, è il tipo di candidato che il NRSC sta cercando di evitare in questo ciclo. Ma il membro del House Freedom Caucus sta facendo sempre più rumore per entrare in gioco prima della scadenza dell'11 marzo.

Dopo che l'NRSC ha dato l'annuncio del ritiro dell'ex presidente della Camera Kevin McCarthy con una dichiarazione che attacca Rosendale (uno degli otto repubblicani che hanno votato per estromettere il californiano dalla carica di presidente della Camera a ottobre), il deputato ha registrato un videomessaggio in cui ha dichiarato di "prendere in seria considerazione" la possibilità di candidarsi al Senato. Due giorni dopo, ha postato su X delle foto che lo ritraevano mentre incontrava Trump a Mar-a-Lago per promuovere una potenziale candidatura al Senato - cosa che, come ha riferito la CNN, ha irritato l'ex presidente, dato che all'epoca il deputato non lo aveva ancora appoggiato. (Rosendale lo fece poco dopo, ma ciò avvenne mesi dopo che Sheehy aveva dichiarato il suo sostegno a Trump).

Una cosa che potrebbe aiutare Rosendale? Un super PAC chiamato Last Best Place, che non ha ancora dovuto rivelare i suoi donatori, ha attaccato Sheehy in diretta. I repubblicani l'hanno accusato di essere un gruppo di facciata democratico. Il Senate Majority PAC - il super PAC democratico legato alla leadership - ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto se fosse coinvolto.

I democratici insistono che Tester può vincere contro entrambi i repubblicani. Da parte sua, il senatore è in onda con annunci bio positivi, ricordando agli elettori il suo passato da agricoltore e il suo impegno per le terre pubbliche, i diritti del Secondo Emendamento e la difesa dello stile di vita dei montanesi. Un altro spot pubblicizza il suo lavoro sul PACT Act, che espande i benefici dell'assistenza sanitaria per i veterani esposti alle fosse di combustione tossiche.

3. Ohio

Senatore democratico Sherrod Brown dell'Ohio

Il senatore Sherrod Brown è l'altro democratico che rischia la rielezione in uno Stato che Trump ha conquistato due volte, e quindi uno dei principali obiettivi del GOP. Ma fino alle primarie del 19 marzo, il senatore in carica da tre mandati potrà guardare i suoi potenziali avversari repubblicani combattere tra di loro, mentre lui li dipinge come troppo estremisti.

Il giorno dopo che i cittadini dell'Ohio hanno approvato a stragrande maggioranza una misura elettorale che garantisce il diritto all'aborto a novembre, il team di Brown ha pubblicato un video che raccoglie le citazioni dei suoi sfidanti repubblicani che suggeriscono che sarebbero favorevoli a un divieto nazionale dell'aborto.

Il GOP nazionale non si sta schierando in questa gara, ma Trump è entrato in gioco verso la fine dello scorso anno, sostenendo il ricco uomo d'affari Bernie Moreno. Moreno ha anche il sostegno dell'altro senatore degli Stati Uniti, J.D. Vance, che ha ricevuto una spinta da Trump nelle sue primarie del GOP nel 2022. Un recente spot di Moreno si apre e si chiude con le lodi dell'ex presidente al candidato del GOP, che continua dicendo: "La prima cosa da fare è finire il muro".

Anche il senatore Matt Dolan, il candidato più moderato della corsa, apre la sua pubblicità concentrandosi sulla sicurezza dei confini, ma senza alcun richiamo esplicito a Trump. Entrambi i candidati hanno una ricchezza personale significativa: nel terzo trimestre hanno prestato alle loro campagne 3 milioni di dollari ciascuno.

Il Segretario di Stato dell'Ohio Frank LaRose, l'unico funzionario eletto a livello statale in gara, ha iniziato la campagna in una posizione di maggior rilievo. Ma i suoi rivali hanno cercato di mettere in dubbio la sua capacità di ottenere risultati per i conservatori dopo il fallimento di una misura elettorale di agosto che è stata vista come una lotta per procura per il referendum di novembre sui diritti dell'aborto.

4. Pennsylvania

Il senatore democratico Bob Casey della Pennsylvania

La Pennsylvania è il raro seggio a vocazione repubblicana a non avere complicate primarie del Partito Repubblicano, il che spiega perché si trovi relativamente in alto in questa lista. Poiché il Partito Repubblicano ha ottenuto l'ex dirigente di un hedge fund Dave McCormick e ha evitato la sfida di Doug Mastriano, candidato fallito alla carica di governatore nel 2022, ha potuto lanciare la sua battaglia contro il senatore democratico Bob Casey ben prima dell'inizio dell'anno elettorale. Questa sarà probabilmente la corsa al Senato più difficile per Casey, alla ricerca di un quarto mandato.

La Cina è già emersa come un motivo centrale in questa corsa. McCormick, veterano dell'esercito, ha proposto "sei divieti" per porre fine al "giro gratis della Cina". Ma come ha riportato KFile della CNN, il suo forte posizionamento anti-cinese sembra essere un'evoluzione del periodo trascorso alla Bridgewater Associates, dove ha supervisionato massicci investimenti in società e partecipazioni cinesi negoziate in borsa negli Stati Uniti. Casey ha recentemente introdotto una legge (insieme al senatore Rick Scott della Florida, anch'egli in corsa per la rielezione) che, a suo dire, imporrebbe ai fondi di investimento privati di rivelare le attività investite in Cina.

Casey, che ha l'appoggio dell'AFL-CIO, sta cercando di mettere in evidenza un'identità populista, mentre i democratici utilizzano il background di McCormick nel settore degli hedge fund per considerarlo fuori dal mondo. Più recentemente, entrambi i candidati si sono schierati contro la vendita di US Steel a una società giapponese. Ma con Biden in difficoltà nei sondaggi in Pennsylvania, che ha vinto per poco nel 2020, e con gli elettori preoccupati per l'economia, la scelta potrebbe non essere così netta come i Democratici vorrebbero.

5. Arizona

La senatrice indipendente Kyrsten Sinema dell'Arizona

La senatrice indipendente Kyrsten Sinema sta tenendo tutti in sospeso sui suoi piani di rielezione e sulla possibilità che si tratti di una corsa a tre. Dovrà presentarsi come candidata presso l'ufficio del Segretario di Stato entro l'8 aprile.

Se si candiderà, i repubblicani sperano che sottragga più voti ai democratici che al loro eventuale candidato. Questo è evidente in uno spot digitale del NRSC che attacca il deputato democratico Ruben Gallego, anche in termini personali, e fa sembrare Sinema - che è stata una spina nel fianco della leadership democratica del Senato - una liberale.

Kari Lake, reduce dalla sconfitta nel 2022 come governatore, è la prima candidata del GOP. Nonostante gli appelli dei repubblicani nazionali a guardare avanti - e l'appoggio di voci del partito più establishment come il senatore del Wyoming John Barrasso, membro della leadership del GOP del Senato - Lake sta ancora contestando la sua precedente sconfitta. A novembre ha perso un'altra causa legale per la richiesta di esaminare le buste delle schede elettorali del 2022.

Ma con l'appoggio di Trump e il suo appeal sugli elettori di base del GOP, Lake sarà difficile da battere nelle primarie di agosto e il partito nazionale non ha escluso di sostenerla. Correre contro Lake è una prospettiva eccitante per i Democratici, ma il partito nazionale sta aspettando di vedere come si evolve la situazione con Sinema prima di impegnarsi.

6. Nevada

Senatrice democratica Jacky Rosen del Nevada

Il Nevada rappresenta un'altra opportunità per i repubblicani, che vorrebbero disarcionare la senatrice democratica Jacky Rosen dopo aver fallito contro la senatrice Catherine Cortez Masto nel 2022, quando riuscirono a conquistare l'ufficio del governatore.

C'è un campo affollato di repubblicani in corsa alle primarie di giugno, ma il partito nazionale sostiene il capitano dell'esercito in pensione Sam Brown, che è arrivato secondo alle primarie per il Senato dello scorso anno.

Il Nevada ha appoggiato Biden di circa 2 punti nel 2020 e i Democratici sperano che il loro gioco sul territorio durante un anno presidenziale - unito alla rilevanza della questione dell'aborto - possa aiutare l'intero ticket. Ma i primi sondaggi su un ipotetico incontro tra Biden e Trump hanno fatto scattare qualche campanello d'allarme per i Democratici, con l'ex presidente in vantaggio sull'attuale 52% a 41% tra gli elettori registrati in un sondaggio New York Times/Siena College condotto a fine ottobre. Gli elettori ispanici si sono divisi equamente, così come gli elettori bianchi con istruzione universitaria, di solito un gruppo chiave per i Democratici.

I repubblicani sanno che i risultati delle recenti elezioni federali non sono stati a loro favore, ma vedono l'opportunità di fare breccia tra gli elettori ispanici. E anche se non riuscissero a vincere questo seggio, costringere i Democratici a spendere qui soldi che non andrebbero al Montana o all'Ohio potrebbe essere una vittoria.

7. Wisconsin

Senatrice democratica Tammy Baldwin del Wisconsin

I repubblicani non hanno ancora un candidato importante per sfidare la senatrice democratica Tammy Baldwin, dopo che la loro prima scelta - il rappresentante degli Stati Uniti Mike Gallagher - ha rinunciato alla corsa. Da allora, però, gli occhi sono puntati sull'uomo d'affari Eric Hovde, che il presidente del NRSC Steve Daines ha dichiarato di voler candidare. Hovde, che ha perso la nomination del Partito Repubblicano per questo seggio nel 2012, ha la capacità di autofinanziarsi - un'opzione interessante per i repubblicani, soprattutto perché è relativamente tardi nel ciclo per l'ingresso di uno sfidante.

Resta da vedere se un altro ricco uomo d'affari repubblicano, Scott Mayer, entrerà in corsa, ma Daines ha chiarito di non volere le primarie. "Se Eric entrasse in corsa", ha dichiarato al Washington Examiner, "saremmo al fianco di Eric". Il sostegno iniziale del NRSC a Hovde ha fatto arrabbiare anche David Clarke, l'ex sceriffo della contea di Milwaukee schierato con Trump, che potrebbe complicare il percorso del Partito Repubblicano se entrasse in corsa.

I democratici non possono consolarsi troppo per l'assenza di un candidato importante del GOP. Nonostante Biden abbia vinto per poco lo Stato nel 2020, i democratici non sono riusciti a sconfiggere il senatore del Partito Democratico Ron Johnson lo scorso ciclo. E un sondaggio di Marquette di novembre ha rilevato che Biden è in stretta competizione con Trump tra gli elettori registrati del Wisconsin.

8. Michigan

Senatrice democratica Debbie Stabenow del Michigan

I democratici del Michigan si sono largamente coalizzati attorno alla rappresentante degli Stati Uniti Elissa Slotkin - una potente raccoglitrice di fondi - nella corsa alla successione della senatrice democratica uscente Debbie Stabenow.

I repubblicani, invece, hanno un'accresciuta partecipazione alle primarie in uno Stato in cui non vincono una corsa al Senato dal 1994. I repubblicani nazionali hanno accolto il ritorno dell'ex rappresentante degli Stati Uniti Mike Rogers, che ha lasciato il Congresso nel 2015. Ma l'ex presidente della Commissione intelligence della Camera non ha certo sgombrato il campo. L'ex rappresentante degli Stati Uniti Peter Meijer - che ha perso le primarie a causa del suo voto per l'impeachment di Trump dopo l'insurrezione del 6 gennaio 2021 - ha annunciato la sua campagna all'inizio di novembre. Il suo voto contro Trump ha un peso nelle primarie, cosa che l'NRSC ha apertamente sottolineato nei suoi tentativi di non farlo candidare.

Tra gli altri repubblicani che hanno lanciato campagne dopo l'ingresso di Rogers nella corsa, ci sono l'ex capo della polizia di Detroit James Craig, che è stato squalificato dalla corsa per il governatore del 2022 per problemi di raccolta firme, e l'uomo d'affari Sandy Pensler, che ha perso la nomination del GOP per il seggio nel 2018.

I democratici hanno ottenuto buoni risultati in Michigan nel 2022, mentre il GOP statale è in disordine. Ma Biden non sembra così forte come nel 2020, quando vinse lo Stato per circa 3 punti. In un recente sondaggio della CNN sullo Stato del Wolverine, ad esempio, Trump è in vantaggio su Biden per il 50% a 40% tra gli elettori registrati, e anche i giovani votano a favore di Trump. Il manager della campagna di Slotkin ha respinto la notizia riportata dal New York Times a dicembre, secondo cui la deputata sarebbe preoccupata di essere in lizza con Biden, affermando che "non vede l'ora" di correre con il presidente.

9. Texas

Il senatore repubblicano Ted Cruz del Texas

Il Texas, insieme alla Florida, ha assunto un'importanza ancora maggiore per i Democratici nazionali, in quanto rappresenta una rara possibilità di ribaltare un seggio al Senato e di mitigare la probabile vittoria repubblicana in West Virginia. Il Comitato democratico per la campagna senatoriale ha investito in personale di comunicazione e ricerca in entrambi gli Stati e ha lanciato annunci digitali contro gli incumbent del Partito Repubblicano.

Il deputato democratico Colin Allred dovrà affrontare le primarie il 5 marzo, ma la sua forte raccolta di fondi e il suo profilo di ex giocatore della NFL lo hanno reso l'uomo da battere per la nomination. Allred ha già vinto gare difficili in passato, avendo disarcionato un repubblicano in carica per ottenere la prima elezione al Congresso. La sua campagna sostiene che, come in quella corsa alla Camera del 2018, l'assistenza sanitaria sarà un tema chiave nella competizione di quest'anno al Senato. Oltre a rivendicare il suo sostegno all'Affordable Care Act, Allred ha parlato del caso di Kate Cox - la donna texana che ha lottato contro lo Stato per interrompere la sua gravidanza a rischio - per cercare di creare un contrasto con Cruz sui diritti all'aborto.

Cruz, che ha vinto la sua ultima corsa per meno di 3 punti, è uno spauracchio attraente per la sinistra. Ma le massicce donazioni di piccoli dollari che ispira ai suoi detrattori non si traducono necessariamente in una sconfitta per il candidato in carica. Anche i democratici ben finanziati (vedi Beto O'Rourke) hanno fallito in Texas, che non ha eletto un democratico a livello statale dal 1994. Quindi, nonostante la maggiore importanza della competizione per i democratici nazionali, la corsa di Cruz è ancora da perdere.

10. Florida

Il senatore repubblicano Rick Scott della Florida

È una storia simile in Florida, dove i Democratici nazionali hanno investito nella speranza di sconfiggere il senatore repubblicano Rick Scott. Ma è una battaglia in salita in questo Stato in tendenza rossa. Basta chiedere all'ex rappresentante democratico Val Demings, una recluta di alto profilo che ha perso contro il senatore Marco Rubio nel 2022 per 16 punti. Inoltre, Scott potrà attingere alla sua vasta fortuna personale quando si candiderà per un secondo mandato.

Ma i democratici percepiscono una potenziale opportunità, dato che Scott, ex governatore per due mandati, non ha mai vinto nessuna delle sue gare per più di un punto - e questa sarà la sua prima candidatura in un anno presidenziale. È stato anche l'autore di un piano politico che proponeva una clausola di estinzione per tutti i programmi federali, talmente impopolare che persino i colleghi repubblicani del Senato hanno dovuto sconfessarlo. (In seguito ha rivisto il piano per esentare la sicurezza sociale e Medicare dalla disposizione). Ci si aspetta che i Democratici diano ampio spazio a questo argomento in uno Stato che conta molti pensionati.

L'ex rappresentante degli Stati Uniti Debbie Mucarsel-Powell ha generato la maggior parte dell'attenzione da parte dei Democratici in vista delle primarie di agosto. Ha dimostrato una buona capacità di raccolta fondi - superando di poco l'incumbent, escludendo il suo contributo personale, durante il primo trimestre parziale in cui è stata in corsa - ma il suo bottino di raccolta fondi di fine anno sarà esaminato da vicino per vedere quanto sarà sostenibile questo slancio.

