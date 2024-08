Hyundai i30 Wagon 1.5 Turbo-Basoline Dynamic Line Edition - adatto agli anziani

Nuovo Look per l'i30 del 2025

Il restyling del 2025 dell'i30 include un aggiornamento estetico e tecnico, ma l'età del modello è ancora evidente. Tuttavia, la versione station wagon, in particolare quella equipaggiata con il motore mild hybrid a benzina da 103 kW/140 CV e la trasmissione automatica a 7 velocità, rimane una scelta apprezzata per l'uso quotidiano. Tuttavia, il modello N Line che abbiamo testato esagera un po' con il suo approccio sportivo.

Primi Sguardi

Se stai cercando un i30, la versione N Line è quella che fa per te. Questo modello si distingue per il suo design accattivante, grazie ai dettagli in nero lucido, ai fari oscurati e alle finestre, e alle dinamiche ruote da 18 pollici con pneumatici sportivi Michelin. L'attrattiva continua all'interno dell'abitacolo, con sedili in velluto decorati con cuciture rosse e un volante in pelle sportivo. Il display del cruscotto è stato ampliato da 7 a 10,3 pollici e presenta superfici nere lucide, finiture pseudo-cromate, un ampio schermo touch da 10,3 pollici e un pannello di controllo del clima convenzionale. Anche se potrebbe sembrare un po' datato, è facile da usare. In più, l'i30 ora è compatibile con gli aggiornamenti OTA, ha un sistema di avoidance per i ciclisti migliorato e un sistema di cruise control adattivo sofisticato che si adatta alle curve e ai limiti di velocità.

Sulla Strada

Il motore a benzina da 1,5 litri, equipaggiato con iniezione e tecnologia turbo, insieme alla tecnologia ibrida a 48 volt, garantisce una guida fluida e una buona potenza con la trasmissione automatica a 7 velocità. Nonostante la potenza di 140 CV, potenziata dall'E-Boost, non offre l'accelerazione che ci si potrebbe aspettare in questa categoria. La versione N Line non ha la sospensione ribassata e abbiamo trovato il telaio un po' troppo rigido. Insieme al sedile sportivo opzionale e alla guida più rigida in modalità sport, potrebbe essere più divertente da guidare sulla Nordschleife che sulla strada per il negozio di ferramenta. Tuttavia, l'i30 rimane stabile grazie alla funzione di veleggio, con un consumo di carburante gestibile di 6,7 litri.

Il Prezzo

La versione base dell'i30 offre tanto spazio e diversi miglioramenti tecnologici, giustificando il suo prezzo di partenza di 28.600 euro per il motore a benzina da 74 kW/100 CV. Tuttavia, è come N Line con il motore a benzina più potente e la DCT che l'i30 raggiunge il suo massimo potenziale, superando i 35.000 euro.

La Concorrenza

Ci sono ancora diverse opzioni di station wagon compatte con motori a combustione interna sul mercato. La principale concorrente dell'i30 è la Golf Variant, insieme ai suoi fratelli meccanici, la Skoda Octavia e la Seat Leon ST. La Ford Focus Turnier è un'altra scelta popolare in questa categoria, ora in grado di competere con i motori ibridi mild hybrid a benzina. La Peugeot 308 SW e l'Opel Astra Kombi del Gruppo Stellantis sono altre due opzioni interessanti che incorporano motori ibridi mild hybrid a benzina. Tutte queste opzioni sono

