Hyundai i20: veicolo compatto con un bagagliaio generoso

Piccole auto economiche, come la Hyundai i20, sono comunemente trovate sul mercato delle auto usate. Oltre ai modelli popolari, la seconda generazione della i20 di Hyundai, disponibile dal 2014 al 2020, potrebbe essere un'opzione intrigante per gli acquirenti attenti al budget. Visivamente e tecnicamente, compete con veicoli come la VW Polo, ma la sua performance negli ispezioni TÜV merita un esame.

Qualità

Con un focus sull'accessibilità, gli acquirenti potenziali devono assicurarsi che il loro veicolo scelto si esibisca bene negli ispezioni TÜV principali (HU). La seconda generazione della i20 è degna di nota, avendo ottenuto buoni punteggi in relazione al telaio, ai componenti dei freni e ai sistemi di scarico. Tuttavia, sorgono preoccupazioni nella luce di controllo, con problemi nel fascio abbagliante, nelle frecce e nei fanali posteriori. Inoltre, la funzionalità dei freni e la perdita di olio nei modelli più giovani dovrebbero essere osservati.**

Design e Interni

Disponibile initially come cinque posti, la i20 ha introdotto una versione a tre posti nel 2015 e una variante a crossover chiamata "Active". Offre uno spazio notevole considerando la sua lunghezza esterna. Il volume del bagagliaio della versione a cinque posti varia da 326 a 1042 litri. La costruzione e la scelta dei materiali del modello sono degni di nota.

Nel 2018, Hyundai ha dato alla i20 un restyling, inclusa una griglia del radiatore e un design posteriore modificati, nonché accenti interni vivaci.

Motore e Guida

Il motore di base era un'unità a quattro cilindri, aspirata da 1,2 litri, che produceva 55 kW/75 CV o 62 kW/82 CV. Un motore a quattro cilindri, aspirato da 1,4 litri, forniva 74 kW/100 CV, mentre una trasmissione manuale a sei velocità sostituiva la cinque velocità per questo motore. Alternativamente, un automatico a quattro velocità era disponibile per il motore da 1,4 litri. I valori di consumo dei motori aspirati variavano tra 4,7 e 6,4 litri. Dopo il restyling, un motore a tre cilindri, turbo a benzina da 1,0 litri, con uscite di 100 CV e 88 kW/120 CV, si è unito alla gamma a benzina. Il consumo medio era tra 4,3 e 5,2 litri. Le trasmissioni a doppia frizione a sette velocità erano anche disponibili come alternative.

Fino al 2018, un motore diesel a tre cilindri da 1,1 litri con 75 CV e un motore diesel a quattro cilindri da 1,4 litri con 66 kW/90 CV erano anche disponibili, consumando in media da 3,2 a 4 litri.

Caratteristiche e Sicurezza

Il modello base "i20" non aveva aria condizionata e radio, cercando di mantenere il prezzo di partenza sotto i €12.000. Per maggior comfort e elementi stilosi come gli alettoni, gli acquirenti dovrebbero cercare i modelli "Trend" o "Style". Gli acquirenti attenti al budget potrebbero raggruppare alcune funzionalità in pacchetti, inclusi i sistemi di assistenza. Dopo il restyling del 2018, un nuovo pacchetto di sicurezza offriva funzionalità aggiuntive come l'assistenza frenante di emergenza, l'allontanamento dalla corsia e il fascio principale permanente.**

Conclusioni

La seconda generazione della i20 si esibisce in modo ragionevole negli ispezioni TÜV, consentendo agli acquirenti di acquisire un modello privo di difetti con un adesivo HU valido. Il modello offre uno spazio adeguato e impressiona per la sua costruzione e la qualità dei materiali. Attualmente, circa 1200 auto usate della seconda generazione della i20 sono elencate su mobile.de, a partire da circa €4500.

