- HVV è contro l'impunità per i conducenti neri

L'Associazione dei Trasporti di Amburgo (HVV) si oppone alla decriminalizzazione dell'evasione dei pagamenti. Tra le altre ragioni, a causa della situazione finanziaria e del personale tesa nel settore, considera sbagliato banalizzare il viaggio senza biglietto valido, ha dichiarato l'HVV. L'associazione dei trasporti perde già annualmente tra i 30 e i 40 milioni di euro a causa dei passeggeri che viaggiano senza biglietto valido, a carico del pubblico. I controllori dei biglietti svolgono i controlli in modo sensibile. Inoltre, ci sono biglietti scontati e gratuiti per alcuni passeggeri. La notizia è stata inizialmente riportata dall'NDR.

Il Ministro federale della Giustizia Marco Buschmann (FDP) ha presentato in novembre 2023 i punti di riforma del Codice Penale, che mirano a decriminalizzare l'evasione dei pagamenti. In futuro, l'evasione dei pagamenti non dovrebbe più essere trattata come reato penale, ma come illecito amministrativo. Un progetto di riforma è ancora in attesa. L'Associazione delle Imprese di Trasporto Tedesche si oppone al piano.

