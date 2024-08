- Hürzeler deve abituarsi a perdere.

"Secondo la mia opinione, Fabian Hürzeler, il nuovo manager della Premier League, ha ancora alcune lezioni da imparare, nonostante i suoi iniziali successi," ha detto Oke Göttlich, leader della squadra della Bundesliga FC St. Pauli. "Ha un ostacolo importante da superare. Potrebbe non piacergli sentirlo, ma alla fine dovrà imparare a gustare la sconfitta," ha condiviso nel podcast 'Millerntalk' del 'Hamburger Abendblatt'.

Göttlich ha aggiunto: "Avrei voluto che avesse imparato questo con noi in prima divisione". Sorridendo, ha creduto che Hürzeler avrebbe prosperato con loro. "Imparare a perdere con noi è una delle esperienze più piacevoli nella prima Bundesliga," ha osservato.

Göttlich ha espresso la sua felicità per Hürzeler

Da quando il club di Amburgo è stato promosso in Bundesliga lo scorso estate, il talentuoso Hürzeler ha risposto alla chiamata del club della Premier League Brighton & Hove Albion. Lì, la sua squadra ha trionfato 3-0 contro l'Everton e attualmente si trova in testa alla classifica dopo la prima giornata. Göttlich ha elogiato l'impresa di Hürzeler.

"Sono felice per lui," ha detto Göttlich. "Siamo riusciti a sviluppare un allenatore per un po', la cui voce continuerà a risuonare, sia in Germania che in Inghilterra, soprattutto ora in Inghilterra," ha aggiunto.

All'epoca, l'allora sconosciuto Hürzeler è stato nominato inaspettatamente come successore di Schultz a St. Pauli nel dicembre 2022. In quel momento, la squadra era al 15° posto in classifica. Hürzeler ha rapidamente stabilizzato la squadra e ha portato il club in vetta con una straordinaria serie di dieci vittorie consecutive. Nella stagione successiva, ha aiutato St. Pauli a tornare in Bundesliga dopo un'assenza di 13 anni.

Göttlich ha menzionato: "Avrebbe fatto bene a Hürzeler vivere quel periodo a St. Pauli". Riguardo al successo attuale di Hürzeler, ha commentato: "Credo che il suo periodo a St. Pauli lo abbia preparato bene per l'ambiente impegnativo che ora affronta nella Premier League".

Leggi anche: