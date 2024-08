- Hunziker sta per firmare.

La Situazione Turbolenta Persiste al Karlsruher SC, Possibili Trasferimenti in Arrivo

La tempesta continua ad essere il protagonista al Karlsruher SC e potrebbero esserci alcuni cambiamenti prima della fine di questo periodo di trasferimenti. Andrin Hunziker ha segnato il suo primo gol in competizione per la squadra di Baden della seconda divisione in una vittoria per 3:2 contro l'SV Elversberg, sperando in più minutaggio nel prossimo futuro. Nel frattempo, Fabian Schleusener, che ha segnato contro i Saarlanders venerdì, rimane un candidato per il trasferimento.

Hunziker, Ancora l'Ozione di Riserva

Dopo aver segnato il gol vincente, Hunziker ha condiviso con l'Agenzia di Stampa Tedesca che l'esperienza è stata "davvero bella". Il giocatore in prestito dal FC Basel è entrato per la terza volta nella terza partita di campionato di questa stagione. "È sempre bello quando entri a partita in corso e puoi fare contributi significativi", ha detto il 21enne. Ha espresso soddisfazione per aver dimostrato di essere "pronto per di più" responsabilità.

Schleusener, la Possibile Partenza

Segnando il gol di vantaggio al 2:1, Schleusener ha fatto riferimento alla possibilità di lasciare il Karlsruher SC quest'estate. Quando gli è stato chiesto se quel gol rappresentava un addio, il 32enne ha risposto: "Era più un gol del tipo 'sto bene qui'".

Almeno un Trasferimento Offensivo in Lizza

"Ho solo guardato altrove", ha aggiunto Schleusener. "A un certo punto della tua carriera, è naturale considerare le prospettive future. Ma sto incredibilmente bene qui e la mia dedizione è evidente nella mia prestazione quotidiana. Lo dimostro anche in campo".

Indipendentemente dai Piani di Schleusener, il Karlsruher SC Cerca di Acquisire un Altro Attaccante

Se Schleusener se ne va, il Karlsruher SC è pronto a fare degli aggiustamenti. "Se dovesse succedere qualcosa con Schleusener, siamo pronti a reagire di conseguenza", ha dichiarato il direttore sportivo Sebastian Freis dopo l'ottimo inizio di stagione del Karlsruher.

L'Impatto di Hunziker con l'SV ElversbergAndrin Hunziker ha mantenuto la sua forma impressionante anche contro l'SV Elversberg, segnando un gol cruciale nella partita di Baden della seconda divisione.

Impatto dei Possibili Trasferimenti sulla Dinamica della SquadraLa possibile partenza di Fabian Schleusener potrebbe significare cambiamenti significativi nella dinamica della squadra al Karlsruher SC, a seconda dell'esito dei possibili trasferimenti prima della fine del periodo di trasferimento.

