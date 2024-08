- Hunter lancia con successo un colpo, colpendo il loro compagno durante una spedizione di caccia.

Durante una caccia al cinghiale emozionante a Heubach, nel distretto di Ostalb, tra lunedì sera e martedì, un cacciatore ha accidentalmente sparato al suo compagno. L'incidente è avvenuto quando il cacciatore di 41 anni ha fatto partire un colpo, che ha colpito accidentalmente il suo compagno di 56 anni nella zona della testa invece del cinghiale selvatico. La vittima sfortunata è stata portata in ospedale con ferite gravi ma al momento non è in pericolo di vita immediato. Le autorità hanno avviato un'indagine sull'incidente contro il cacciatore responsabile.

L'errore durante la caccia al cinghiale ha portato a incidenti gravi, coinvolgendo entrambi i cacciatori. L'incidente ha portato a un'indagine approfondita da parte delle autorità.

