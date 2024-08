Hunter Biden ha assunto un nuovo avvocato prima del processo per le accuse fiscali dopo che le trattative di accusa sono state bloccate.

Un'intesa potrebbe ancora consentire al figlio del Presidente Joe Biden, Hunter, di evitare un secondo processo dopo la recente condanna per accuse legate alle armi, secondo due fonti vicine alle trattative.

Le due parti non hanno ancora portato avanti le discussioni a nulla di concreto, e non è chiaro se raggiungeranno un accordo prima che Biden venga processato per le accuse legate alle tasse, comprese tre accuse penali, in California il mese prossimo, hanno detto le fonti.

La situazione ha spinto Hunter Biden ad aggiungere il noto avvocato difensore Mark Geragos, che gestisce il suo studio a Los Angeles, per il processo fiscale. A causa della stretta finanziaria delle sue continue spese legali e dei limiti di tempo per i suoi avvocati di Washington, la squadra che ha rappresentato Biden nel processo per armi del Delaware ha lasciato spazio a Geragos.

Gli sviluppi mettono in evidenza come la situazione legale e politica intorno al figlio del presidente abbia subito un cambiamento nelle ultime due mesi - e come potrebbe essere allettante per Hunter Biden evitare un secondo processo costoso e imbarazzante mentre suo padre si prepara a lasciare la Casa Bianca.

Il denaro è diventato un fattore. Il suo principale benefattore, il super avvocato di Hollywood Kevin Morris, ha esaurito i fondi che può dedicare alla difesa di Biden, ha detto una delle fonti a CNN. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, la squadra legale di Biden ha presentato diverse cause contro i suoi detrattori, ma la maggior parte delle sue spese proviene dai suoi processi penali.

Il processo del Delaware è durato sette giorni, ma un processo fiscale è previsto per durare molto di più, il che significa un costo molto maggiore per il convenuto.

La difesa di Biden nel Delaware, nonché gli approcci aggressivi nelle cause e sul Capitolo, erano stati guidati da Abbe Lowell, socio di alto livello dello studio legale di difesa aziendale Winston & Strawn.

Lo studio ha avuto diversi avvocati che lavorano sui processi e gli appelli pianificati, ma era stato sottoposto a pressioni quest'estate per il suo altro lavoro mentre l'attività giudiziaria di Biden sulla costa occidentale continuava. Il tasso typicalo per Lowell, che ha sede a Washington, DC, è fissato a più di $1.700 l'ora, secondo una fonte vicina allo studio, anche se non è noto se questo sia il tasso applicato a Biden.

I funzionari della Casa Bianca avevano precedentemente respinto l'idea di lanciare appelli di raccolta fondi per le spese legali nei circoli politici del presidente, hanno detto fonti familiari con la questione a CNN questa primavera.

Le trattative di patteggiamento spesso accelerano man mano che si avvicina la data del processo

Un precedente accordo tra Hunter Biden e il procuratore speciale David Weiss per evitare processi e potenzialmente il carcere un anno fa è saltato in modo drammatico.

Ma nei giorni successivi alla condanna di Biden nel Delaware all'inizio di giugno, quando la giuria ha stabilito che aveva illegalmente posseduto un'arma dopo aver mentito sui moduli che lo vedevano affermare di non fare uso di droghe, le trattative per l'accordo di patteggiamento sono riprese.

Le fonti dicono che l'ufficio del procuratore speciale ha detto alla squadra di Biden che potrebbe sempre dichiararsi colpevole delle nove accuse fiscali, comprese tre accuse penali, per cui è imputato, senza concessioni significative dal Dipartimento di Giustizia. Ma Biden ha sempre cercato di ridurre il suo tempo di detenzione possibile, idealmente con l'ottenimento solo di accuse di reato minore invece, un approccio che gli avvocati difensori spesso mirano nelle discussioni di patteggiamento.

L'ufficio del procuratore speciale ha rifiutato di commentare.

Le trattative di patteggiamento solitamente si intensificano per gli imputati man mano che si avvicina la prima giornata del processo.

Il processo fiscale federale, previsto per iniziare a Los Angeles all'inizio del mese prossimo, riprenderebbe episodi simili di dipendenza da droga e relazioni con le donne che sono stati affrontati nel processo per armi di quest'anno. Ciò include i ricordi della vedova del fratello di Hunter Biden, Beau, che l'ufficio del procuratore speciale intende chiamare a testimoniare, secondo i recenti atti giudiziari.

Lunden Roberts, la madre di uno dei figli di Hunter Biden, per cui ha avuto una causa di mantenimento del figlio, è stata anche citata in giudizio, dice il suo avvocato.

I pubblici ministeri cercheranno di dimostrare alla giuria che Biden non ha pagato $1,4 milioni di tasse federali nascondendo all'IRS le sue attività internazionali mentre spendeva somme consistenti in hotel di lusso, auto di lusso e lavoratori del sesso.

Biden ha ripagato le tasse, ma la condanna per quelle accuse potrebbe aumentare il tempo di detenzione possibile che gli viene inflitto. È previsto per essere condannato per la condanna per armi a novembre, pochi giorni dopo le elezioni presidenziali, e potrebbe affrontare il carcere e multe.

Il calcolo del perdono è cambiato?

Contemporaneamente, suo padre ha il potere di perdonarlo o commutare la sua sentenza. Dopo la condanna del Delaware - mentre il presidente era ancora in campagna per un secondo mandato - Joe Biden ha detto che avrebbe "rispettato la decisione della giuria" e non avrebbe perdonato suo figlio o ridotto la sua sentenza, che ha il potere di fare mentre è presidente.

Non è chiaro se il pensiero del presidente è cambiato da quando ha rinunciato alla sua candidatura alla rielezione lo scorso mese.

La Casa Bianca ha rifiutato di commentare per questa storia.

Gli avvocati di Hunter Biden, Lowell e Geragos, hanno esperienza nell'avvocare per i perdoni di alto profilo. Geragos ha ottenuto un perdono dal presidente Bill Clinton nelle ultime ore del suo mandato per uno dei partner commerciali incarcerati durante l'indagine Whitewater.

Ma quegli tipi di richieste guidate dagli avvocati potrebbero non essere necessari nel caso di Hunter Biden, poiché eventuali discussioni su un possibile perdono sono probabili che avvengano tra padre e figlio, con la decisione che si avvicina alla fine del mandato presidenziale, hanno detto le fonti.

CNN's Marshall Cohen ha contribuito a questo report.

Nonostante l'interesse segnalato per un patteggiamento, il futuro della situazione legale del figlio del Presidente Biden rimane incerto, mentre si prepara per un eventuale processo fiscale lungo e costoso in California. L'esito di questo processo potrebbe potenzialmente influire su qualsiasi eventuale grazia o riduzione di pena che suo padre, il Presidente Joe Biden, potrebbe prendere in considerazione, data la sua autorità di graziare o commutare le pene mentre è in carica.

