- Huntebrücke: la linea ferroviaria potrebbe essere libera la prossima settimana

La linea ferroviaria da Brema a Nordenham, chiusa a causa dei danni al ponte sul fiume Hunte, potrebbe essere riaperta al traffico già dalla prossima settimana. Un nuovo tratto di ponte è previsto per essere installato già questo venerdì, come annunciato dal Ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies (SPD). "La linea per Nordenham dovrebbe essere riaperta al traffico nelle prime ore di sabato 24 agosto", ha dichiarato il Ministro.

Un gruppo di lavoro ha concordato di redigere un catalogo di misure per migliorare la sicurezza sul ponte sul fiume Hunte per evitare ulteriori incidenti. Tra le altre cose, saranno migliorati i segni del livello dell'acqua. Lies ha ringraziato la Deutsche Bahn per il rapido completamento dei lavori, reso possibile dalla stretta collaborazione con tutte le parti coinvolte.

Valutazione errata dell'altezza di passaggio

Il 23 luglio, una nave da diporto è entrata in collisione con il ponte ferroviario. La casa del ponte della nave cisterna è stata quasi completamente distrutta e la struttura e la linea elettrica sono state danneggiate. Le prime indagini suggeriscono che il capitano della nave ha sottovalutato l'altezza di passaggio e sta siendo indagato per aver messo a rischio il traffico ferroviario e marittimo.

Il traffico ferroviario sul ponte è stato sospeso da allora. La chiusura ha conseguenze economiche significative per la regione, poiché i porti sulla riva sinistra del Weser dipendono da questa connessione. Non è più possibile trasportare merci su rotaia. I passeggeri ferroviari devono passare a mezzi di trasporto alternativi.

Costruzione nuova prima del 2030

Questo è stato il secondo incidente dell'anno in cui una nave da diporto è entrata in collisione con il ponte e ha causato danni. Nel primo incidente di febbraio, la struttura è stata danneggiata in modo così grave che è stato necessario erigere un ponte temporaneo. Anche in quel caso, si dice che il capitano della nave abbia sottovalutato l'altezza di passaggio.

Il ponte temporaneo, che è stato danneggiato, è stato in funzione dal tardo aprile. Se possibile, un nuovo ponte per il ponte temporaneo verrà costruito prima dell'anno 2030.

Date le recenti incidenti tra le navi da diporto e il ponte sul fiume Hunte, c'è un crescente emphasis sulla sicurezza dei trasporti. A tal fine, il Ministro dell'Economia, Olaf Lies, ha dichiarato che miglioramenti nei segni dell'altezza di passaggio per i livelli dell'acqua sono parte delle misure di sicurezza proposte per il ponte.

