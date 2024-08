Human Rights Watch critica l'inadeguata protezione termica dei lavoratori migranti negli Stati del Golfo

Human Rights Watch (HRW) ha criticato l'insufficiente protezione dal calore per i lavoratori ospiti negli stati del Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e il Qatar sono tra i luoghi più caldi del mondo, con temperature che raggiungono fino a 50 gradi Celsius in estate. Anche se il lavoro all'aperto è proibito durante le ore di punta da metà giugno a metà settembre in questi tre paesi, HRW sostiene che non sia abbastanza.

"Le temperature globali stanno raggiungendo livelli senza precedenti. Gli stati del Golfo dovrebbero quindi prendere il comando e attuare rigorose regole di protezione dal calore invece di essere semplici spettatori passivi", ha dichiarato Michael Page di HRW giovedì. Negli EAU, in Arabia Saudita e Qatar, i lavoratori ospiti "soffrono inutilmente e addirittura muoiono per il caldo opprimente ogni giorno".

Page ha citato interviste con decine di lavoratori ospiti nei tre paesi. Hanno riferito che emorragie nasali, febbre, mal di testa, nausea e svenimenti erano comuni. I lavoratori spesso non potevano fare pause all'ombra e spesso non avevano acqua fredda per rinfrescarsi. HRW ha notato che il calore estremo si verifica anche durante le ore e i mesi in cui il lavoro all'aperto è permesso in questi stati.

Secondo un rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) a Ginevra, i lavoratori negli stati arabi sono tra i più colpiti dallo stress da calore. Le conseguenze del calore estremo erano evidenti a giugno: durante il pellegrinaggio islamico dell'Hajj in Arabia Saudita quest'anno, i media di stato hanno riferito che 1.300 persone sono morte a causa del calore estremo. La maggior parte di loro erano pellegrini non registrati che avevano viaggiato per lunghe distanze sotto la luce diretta del sole senza adeguata protezione.

Gli stati del Golfo dovrebbero considerare di stabilire un punto di rottura per il lavoro all'aperto a un grado superiore a 50 gradi Celsius, garantendo la sicurezza dei loro lavoratori ospiti. Nonostante le regole di protezione dal calore specifiche per grado, HRW sostiene che siano necessarie misure più stringenti per tutelare la salute di questi lavoratori.

