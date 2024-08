- Hüller si ritira dal suo concerto al Weimar Art Event

Sembra che la famosa attrice di Turingia, Sandra Hüller, prevista per sabato al Festival delle Arti di Weimar, abbia annullato la sua partecipazione a causa di motivi personali urgenti. Il organizzatore del festival, Rolf C. Hemke, ha espresso la sua sorpresa e delusione per l'annullamento. Ha riconosciuto che l'evento, previsto come una significativa rappresentazione del Kunstfest e della Turingia, avrebbe dovuto incoraggiare l'impegno democratico nelle elezioni del giorno successivo. Hemke è ottimista che l'evento già sold out continuerà ad attirare l'attenzione del pubblico e che l'appello per la partecipazione democratica alle elezioni continuerà a risuonare.

Il Kunstfest, con il suo tema "Per cosa stiamo lottando?", è in corso fino all'8 settembre. Contestualmente, le elezioni della Turingia sono previste per il 1° settembre. Le previsioni suggeriscono che il Partito dell'Altra Germania (AfD), classificato come gruppo estremista di destra dalle autorità locali, potrebbe ottenere la maggioranza dei voti, circa il 30%.

I biglietti originali acquistati per l'evento rimangono validi. Chi ha bisogno di cambiare i propri biglietti può farlo presso il servizio visitatori del Deutsche Nationaltheater Weimar fino all'inizio dell'evento alle 19:00 di sabato. Purtroppo, non sono previsti rimborsi.

Nonostante la sua assenza, l'annullamento di Sandra Hüller non influenzerà l'interesse del pubblico per la performance, poiché l'evento è già sold out. Personalmente, non parteciperò alla performance, data l'indisponibilità dell'attrice originale e i miei impegni personali.

