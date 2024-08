"Hulk" Saunders combatte contro più di tutti gli altri.

Raven Saunders mette in scena uno spettacolo sfarzoso con volto mascherato e stile eccentriche alle Olimpiadi. Ma il campione statunitense di lancio del peso non binario si batte per qualcosa di più: è una lotta per la diversità, contro i pensieri suicidi - e contro Donald Trump.

Completamente mascherato, unghie di dieci centimetri, capelli blu-neon verde, occhiali da sole a specchio: così si presenta Raven Saunders, 28 anni, dagli Stati Uniti, all'ingresso della finale olimpica di lancio del peso (venerdì, ore 19:40 CET su ZDF e Eurosport) a Parigi. Tutti allo Stade de France e davanti ai teleschermi riconoscono: qui non c'è niente di normale. Qualcosa di speciale sta accadendo.

Raven Saunders, che usa i pronomi "they/them" in quanto persona non binaria, si distingue già dalla norma alle Olimpiadi - e nel mondo. Saunders si distingue anche per il suo aspetto: oltre alle unghie di dieci centimetri, c'è un anello d'oro al naso e "gold grills", gioielli dentali hip-hop. Mostrano apertamente la diversità e incoraggiano il pensiero e l'intrattenimento, più forte di altri atleti.

La medaglia d'argento nel lancio del peso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata celebrata con una danza twerk sulla pista di tartan. Saunders porta intrattenimento in uno sport che di solito non riceve molta attenzione, a parte gli eventi in prime time come la finale dei 100 metri o la gara di salto con l'asta.

L'alter ego di Saunders: l'Hulk

Soprattutto, i fan di atletica leggera conoscono Saunders per la sua maschera. L'ingresso completamente mascherato a Parigi, dove si è qualificato per la finale con un lancio di 18,62 metri, è un'eccezione. Di solito, i spettatori vedono "l'Hulk", il supereroe verde dei Marvel con poteri sovrumani. Saunders ha indossato la maschera inizialmente a causa delle restrizioni COVID a Tokyo, ma poi per distanziarsi dai concorrenti e sentirsi come un supereroe pronto a lanciare la palla di metallo da 4 chilogrammi.

Saunders si batte anche rumorosamente per i diritti delle persone nere, donne e queer, discutendo apertamente i problemi di salute mentale e i pensieri suicidi per abbattere le barriere. Diventano più di una persona mascherata; diventano un simbolo, un simbolo della lotta per coloro che stanno fuori dalla società mainstream e lottano per il riconoscimento e i diritti.

"L'Hulk" serve come alter ego, uno specchio di ciò che Saunders ha imparato negli anni per proteggersi, stabilire i propri limiti e controllare la propria forza. Cresciuto in difficoltà con una madre e una sorella single in Carolina del Sud, Saunders si è sentito impotente. In un documentario breve della PBS, hanno parlato della loro infanzia: "Era normale essere duri". Hanno affrontato padri adottivi che erano tossicodipendenti e alcolisti e maltrattavano la madre. Il campione di lancio del peso si è sentito impotente e ha iniziato a sollevare pesi alle superiori per proteggersi.

All'inizio, è stato difficile per me controllare quando l'Hulk sarebbe apparso e quando non sarebbe apparso", spiega Saunders. "Ma nel mio viaggio, soprattutto nel gestire la salute mentale, ho imparato a stabilire i limiti, proprio come Bruce Banner (il brillante scienziato che si trasforma in un gigante verde nei fumetti) ha imparato a controllare l'Hulk, e ha imparato a farlo uscire nei momenti giusti, che gli ha anche dato un segno di pace mentale".

Saunders e i pensieri suicidi

Man mano che Saunders diventa più forte di molti dei ragazzi a scuola, viene incoraggiato a provare il lancio del peso. Con successo. " finally found something I was good at", dice Saunders nel documentario della PBS. "Mi ha dato un senso di scopo nella vita". Alle Olimpiadi di Rio 2016, Saunders, a 20 anni, arriva sorprendentemente al quinto posto. Ma il successo non dura. Durante la stagione morta, il campione di lancio del peso perde il significato sportivo della vita.

Saunders cade in profonde depressioni. "Ero lì con i miei traumi infantili, lo stress e i problemi di autostima". Li ingoia tutti, sentendosi incapace di parlare con qualcuno. Addirittura, smette di lanciare il peso. I pensieri suicidi tormentano Saunders e diventano sempre più acuti. Quando Saunders è sul punto di togliersi la vita, il campione di lancio del peso scrive al loro terapeuta dell'epoca, che per fortuna risponde subito.

"When I step into this stadium, I can conquer anything", dice oggi Saunders, perché hanno passato tanto e l'hanno superato. Inoltre, Saunders vuole usare la propria piattaforma per rappresentare coloro che non ne hanno una e portare luce nelle loro vite: "Really hope that I can inspire and motivate so many people in the LGBTQ community, so many people struggling with mental health issues, so many people from the African American community, so many Black people all over the world, if I come home with a medal".

Storicamente, i neri americani hanno avuto meno accesso ai servizi psicosociali appropriati della maggioranza bianca. Saunders vuole che queste persone riconoscano che va bene usare questi servizi. "È okay essere forti, e va bene non essere al 100% forti tutto il tempo, e va bene avere bisogno di persone", dice Saunders dopo aver vinto la medaglia d'argento a Tokyo.

Un segno contro Donald Trump

A Tokyo, Saunders fa scalpore dopo la cerimonia di premiazione quando incrocia le braccia sulla testa a forma di X. "Rappresenta l'incrocio dove si incontrano tutte le persone oppresse", dice Saunders al momento. Era anche un segno contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi seguaci di destra divisi verbalmente contro gli atleti che sembravano "woke" negli Stati Uniti.

Due a due giorni dalla vittoria della medaglia d'argento, la madre di Saunders viene a mancare e il campione di lancio del peso non binario pubblica sui social: "Mia madre era una grande donna e vivrà in me. Il mio angelo custode numero uno". In seguito, Saunders viene sospeso per 18 mesi dall'Agenzia antidoping degli Stati Uniti per aver saltato i controlli antidoping. "L'ho accettato e ho utilizzato il tempo per concentrarmi sul mio lavoro", dice Saunders, che non ha un allenatore. "Più tempo per concentrarsi sulla squadra olimpica, più tempo per concentrarsi su di me e sulla mia salute mentale. Si è rivelato un vantaggio per me".

Saunders compete nella finale di Parigi contro avversari formidabili. Tra loro c'è la speranza del disco tedesco Yemisi Ogunleye, una cristiana devota che indossa una croce di Gesù around her neck and engages in a quiet conversation with her God before each throw. Si è qualificata per la finale come terza con un lancio di 19.24 metri, lasciando uscire un urlo primitivo. La nativa di Mannheim ha vinto l'argento ai Campionati mondiali indoor di quest'anno e ha anche impressionato come cantante, recentemente esibendosi in un duetto con la regina del salto in lungo Malaika Mihambo sui social media.

Anche in gara nella serata emozionante ci sono Alina Kenzel (18.16 metri) di Stoccarda, la campionessa olimpica di Tokyo Lijiao Gong (18.78 metri, Cina), e la co-favorita Sarah Mitton (19.77 metri, Canada). Tuttavia, la campionessa del mondo Chase Ealey (nata Jackson) ha dovuto sorprendentemente fare le valigie dopo il suo lancio di 17.60 metri. La 30enne ha fatto scalpore al suo arrivo a Parigi, condividendo una storia su Instagram su un "incubo logistico". Non c'era uniforme della sua taglia e, sebbene ora abbia accettato la sua figura, ha rivelato di essere stata discriminata in passato a causa del suo corpo, che ha trovato offensivo.

Saunders con "il potere della resilienza"

Non c'è mai stato un americano che abbia vinto più medaglie olimpiche nel disco femminile. Saunders vuole cambiare le cose, indossando una maschera, unghie e glitter d'oro sui denti. Manda un messaggio a coloro che non rientrano nella norma, incoraggiandoli a non nascondersi.

"Nei giorni più bui, mi sono trascinata fuori dal letto, in palestra, con le lacrime agli occhi, chiedendomi quando sarebbe finita tutto", ha ricordato Saunders a Parigi. "Ho continuato a lottare, ogni singolo giorno. Sembra un mese interminabile, ma alla fine sono uscita. Quello è il potere della resilienza, della perseveranza, della fiducia e della fede".

Saunders ha spesso menzionato di guardare a Venus e Serena Williams da bambina e l'impatto di vedere le stelle del tennis nere. Ora, Raven spera di ispirare ragazze, ragazzi, donne, uomini e tutti quelli in mezzo attraverso parole aperte e prestazioni forti nella finale del disco di Parigi.

Nel mondo dell'atletica, Raven Saunders è noto non solo per le sue eccezionali prestazioni nel getto del peso, ma anche per la sua unica identità e l'attivismo. Come atleta non binario, Saunders utilizza la sua piattaforma per combattere per la diversità e la consapevolezza della salute mentale, spesso sfidando le norme sociali con il suo stile appariscente.

Inoltre, la personalità mascherata di Saunders, "The Hulk", serve come un alter ego, una riflessione della sua forza e resilienza contro le avversità. Questo potente simbolo incoraggia gli altri che possono sentirsi emarginati e li incoraggia ad abbracciare le loro identità e lottare per i loro diritti.

