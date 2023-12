Hugh Jackman condivide la sua dieta "dimagrante" per diventare Wolverine

Hugh Jackman ha postato sul suo account Instagram le foto dei pasti che sta consumando per prepararsi a riprendere il ruolo di Wolverine, questa volta in "Deadpool 3", al fianco di Ryan Reynolds.

"Ingrassamento. Un giorno nella vita", si legge nella didascalia delle foto. "Grazie allo chef Mario per avermi aiutato a mantenermi in salute e a nutrirmi adeguatamente mentre... Diventare. Wolverine. Di nuovo".

I pasti includono branzino, hamburger di pollo, salmone e controfiletti alimentati con erba.

La star di "X-Men" ha recentemente dichiarato a Chris Wallace della CNN, durante un'intervista a "Who's Talking to Chris Wallace", di non aver fatto uso di steroidi per ottenere il suo fisico da supereroe, ma di averlo fatto "alla vecchia maniera".

"E vi dico che ho mangiato più polli - mi dispiace tanto per tutti i vegani e i vegetariani e per i polli del mondo", ha detto Jackman. "Letteralmente il karma non è buono per me. Se la divinità ha qualcosa a che fare con i polli, sono nei guai".

