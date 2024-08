- Hubertus Heil sostiene il mantenimento del vantaggio competitivo di Babelsberg.

Il Ministro del Lavoro tedesco Hubertus Heil sostiene lo studio cinematografico di Babelsberg proponendo incentivi fiscali per la promozione cinematografica in Germania. Ha dichiarato: "Dobbiamo restare competitivi con altre location, in Europa e a livello globale, con gli studi di Babelsberg". Durante una visita con la Ministra della Cultura del Brandeburgo Manja Schüle (SPD), Heil ha definito Babelsberg "un pezzo significativo della storia tedesca, ma anche il futuro".

Dal 1912, film come "Metropolis" di Fritz Lang, "L'angelo azzurro" con Marlene Dietrich, "I murdereri sono tra noi" con Hildegard Knef e, più recentemente, "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino e il quarto capitolo di "Matrix Resurrections" con Keanu Reeves sono stati prodotti a Babelsberg.

Heil ha affermato: "Babelsberg è la bandiera per l'intera repubblica, l'industria cinematografica tedesca". È un beneficio economico per la regione e significativo a livello nazionale.

Ha descritto il modello proposto dal governo federale con incentivi fiscali, simile ad altri paesi, come "potenzialmente un richiamo più forte per gli investimenti" rispetto alla promozione cinematografica attuale. I fondi non vengono distribuiti, ma investiti saggiamente, poiché la creazione di valore economico tedesco è cruciale per i posti di lavoro e la posizione, oltre al suo significato culturale.

Secondo i piani del governo federale, i filmmaker potranno detrarre fino al 30% dei loro costi di produzione dalle tasse in futuro. Inoltre, almeno il 20% delle entrate verrà reinvestito in produzioni locali attraverso un impegno di investimento.

Eike Wolf, responsabile delle operazioni dello studio a Babelsberg, ha dichiarato che con alcuni progetti più grandi potrebbero essere creati fino a 4.000 posti di lavoro. Dopo un grande progetto con il regista Wes Anderson, c'è stato un calo con alcune produzioni più piccole nella seconda metà dell'anno.

Wolf ha affermato: "Un sistema con incentivi fiscali potrebbe rendere Babelsberg competitiva di nuovo, soprattutto in Europa". Da quando il governo federale ha presentato i suoi piani, c'è stato un maggiore interesse da Hollywood.

Lo studio cinematografico di Babelsberg ha una storia ricca, avendo prodotto film iconici come "Metropolis" e "Bastardi senza gloria". (A seguire) Con gli incentivi fiscali proposti, è probabile che più produzioni cinematografiche sceglieranno Babelsberg come location, con il potenziale per un aumento delle opportunità di lavoro.

