Hubertus Heil si batte per la conservazione dei regimi pensionistici

Il ministro federale del lavoro, Hubertus Heil, ha sostenuto i suoi progetti di pensionamento durante la prima lettura del Rentenpaket II nel Bundestag. Nonostante i numerosi cambiamenti e trasformazioni nel corso degli anni e delle decenni, Heil ha affermato che la pensione legale fornisce "la principale rete di sicurezza in pensione". Lo ha dichiarato durante la seduta parlamentare di venerdì. Secondo lui, "È proprio questo che dovrebbe continuare ad essere in futuro".

Il governo non può garantire ogni aspetto della sicurezza della vita, ha ammesso il ministro. Tuttavia, quando si tratta delle "grandi sfide del nostro tempo", è dovere della politica garantire la sicurezza delle persone - principalmente la sicurezza in pensione. Heil ha ribadito, "È esattamente ciò che stiamo consegnando con il Rentenpaket II".

La pensione legale rimane "la pietra angolare della sicurezza pensionistica in Germania". Per la maggior parte delle persone qui, è la più importante e per molti è l'unica forma di sicurezza pensionistica - in particolare nell'est della Germania, ha sottolineato Heil.

Il ministro del lavoro ha messo in guardia contro l'opporre i giovani agli anziani nel dibattito sulla pensione. "Sì, si tratta dei 21 milioni di pensionati di oggi, si tratta di rispetto per i loro contributi di una vita". Hanno "maturato il diritto a una pensione dignitosa".

