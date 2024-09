- Huber attribuisce l'atmosfera negativa in Germania alle azioni del Partito Verde.

Martin Huber, Segretario Generale della CSU, considera i risultati delle elezioni statali in Sassonia e Turingia una punizione per la politica del partito del semaforo di Berlino. È assurdo che i Verdi incolpino la loro scarsa performance sulla campagna dell'Unione contro di loro, ha dichiarato Huber su ZDF's "Berlin Round".

"I Verdi sono responsabili del malcontento del pubblico per la loro politica deludente", ha affermato Huber. Ha criticato i Verdi per le loro politiche di protezione del clima eccessive. Robert Habeck, nella sua qualità di Ministro delle Finanze tedesco, è una scelta disastrosa e un colpo per il settore industriale, secondo Huber. "Stasera è una sconfitta sonora per la coalizione del semaforo", ha aggiunto. Governa contro le realtà vissute dalle persone.

Holetschek: La CDU dovrebbe essere i nuovi Presidenti del Ministero in entrambi gli stati

Klaus Holetschek, capo del gruppo CSU nel parlamento statale della Baviera, ha considerato il risultato della CDU in Sassonia "un forte risultato in condizioni avverse". "Kretschmer rappresenta la stabilità, e ho potuto sentire il riconoscimento del popolo per lui durante gli eventi della campagna in Sassonia", ha osservato Holetschek.

In Turingia, Mario Voigt ha affrontato una "sfida dominata dai media dell'AfD", secondo il politico della CSU. "Con un vantaggio di oltre il 10% sulla partito del Presidente del Ministero uscente, deve guidare il governo successivo in Turingia", ha detto Holetschek. Tuttavia, ha riconosciuto che formare un governo in entrambi gli stati sarebbe "straordinariamente difficile". "È chiaro che l'Unione deve diventare i nuovi Presidenti del Ministero in Sassonia e Turingia", ha concluso.

