Huawei sta attaccando Nvidia con un nuovo chip di IA.

Il gigante tecnologico cinese Huawei è sul punto di lanciare processori guidati dall'IA, con l'obiettivo di sfidare la dominanza di Nvidia sul mercato cinese. Variousaziende sono già pronte a pagare miliardi per questi nuovi chip.

Huawei si prepara a sfidare il leader mondiale Nvidia con una nuova generazione di processori specializzati, secondo un articolo di giornale. Dopo i test effettuati dalle compagnie internet e delle telecomunicazioni, il chip "Ascend 910C" di Huawei è detto essere vicino al lancio sul mercato, come riportato dal Wall Street Journal. Tecnologicamente alla pari con il processore H100 di Nvidia studiato per il mercato cinese, è atteso per ottobre. Al momento della pubblicazione, Huawei non ha rilasciato commenti.

Per frenare l'ascesa tecnologica e militare della Cina, gli Stati Uniti hanno limitato progressivamente le esportazioni di alta tecnologia verso il paese. Di conseguenza, le aziende cinesi hanno intensificato le ricerche per sviluppare i propri processori.

I chip per l'IA di Huawei sono considerati i più potenti disponibili in Cina che non siano di Nvidia. Per difendere la propria quota di mercato, Nvidia ha introdotto diverse versioni ridotte dei propri chip per il mercato cinese negli ultimi mesi.

Il report sostiene che Bytedance (la casa madre di TikTok), il motore di ricerca Baidu e il gigante delle telecomunicazioni China Mobile sono interessati al "Ascend 910C" di Huawei. Gli ordini iniziali potrebbero coinvolgere oltre 70.000 processori, con un valore totale di circa due miliardi di USD. A questo prezzo, i chip sarebbero alla pari con i prodotti concorrenti di Nvidia, che possono costare diversi migliaia di dollari ciascuno.

