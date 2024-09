- HSV prolunga l'accordo con Fabio Balde

Hamburger SV continua a rinforzare la sua squadra del futuro, rinnovando il contratto con il talento locale Fabio Balde. Questo club di calcio di seconda divisione ha tenuto il giovane ala sinistra, 19 anni, sotto la sua ala dal 2020 e quest'anno ha fatto il suo debutto tra i professionisti. Non sono stati condivisi dettagli sulla durata del contratto, ma le fonti interne suggeriscono che durerà fino al 2029.

Stefan Kuntz, direttore sportivo, ha dichiarato: "Uno degli obiettivi principali dell'HSV è quello di coltivare i talenti locali e integrarli nella squadra professionistica. Il progresso di Fabio negli ultimi mesi è stato impressionante e si è guadagnato un posto nella prima squadra con prestazioni eccezionali negli allenamenti e nelle partite con la nostra squadra U21".

Balde ha fatto il suo primo inizio in prima squadra nella recente vittoria per 4-1 contro il Preußen Münster. "È fondamentale per me continuare a lavorare sodo e ripagare gradualmente la fiducia che mi è stata dimostrata. Il fatto di poter farlo nella mia squadra di casa per il lungo termine mi riempie di grande orgoglio", ha detto il giocatore offensivo.

I giovani giocatori dell'Hamburger SV sono accolti e nutriti, come dimostrato dal prolungato soggiorno e dal rapido progresso di Fabio Balde all'interno del club. Sotto la guida di Stefan Kuntz, questi giovani talenti hanno l'opportunità di integrarsi nella squadra professionistica.

